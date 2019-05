Les scientifiques découvrent les "M&M's" du récif

PAPEETE, le 26 mai 2019 - Des scientifiques ont découvert un des secrets derrières l'incroyable diversité de nos récifs. On ne savait pas comment tant de vie était possible au milieu des océans, véritables déserts de nutriments. Mais la découverte de ce que les scientifiques ont surnommé les "M&M's" du récif apporte un premier élément de réponse.



Dans un article publié la semaine dernière dans Science, le docteur Simon Brandl de l'Université Simon Fraser au Canada et une équipe de recherche française (CRIOBE, EPHE-Université PSL/CNRS/Université Perpignan Via Domitia), australienne, canadienne et américaine révèlent que l'abondance emblématique des poissons sur les récifs est alimentée par un groupe jusqu’à lors peu représenté dans l’image que nous nous faisions des écosystèmes coralliens : les minuscules poissons de récif dit "poissons crypto-benthiques". Simon Brandl et ses collègues ont montré que ces petits vertébrés remplissent une fonction essentielle sur les récifs coralliens, ce qui permet aux grands poissons des récifs de prospérer alors même que nos eaux sont notoirement pauvres en nutriments.



"Ces poissons sont comme des M&M’s", explique le Docteur Brandl. "Ce sont de minuscules faisceaux d’énergie colorés que tout organisme des récifs coralliens capable de se nourrir engloutira presque aussitôt qu’ils arriveront sur le récif." En fait, la grande majorité des poissons crypto-benthiques des récifs seront mangés dès les premières semaines de leur existence.



Alors, comment se fait-il que ces poissons ne disparaissent pas des récifs comme un sac de bonbons dans la salle de pause du bureau ? Les chercheurs ont résolu ce paradoxe en examinant les larves de poissons de récif, qui entreprennent normalement des voyages épiques à travers l’océan où peu d’entre eux survivent. Les poissons crypto-benthiques, cependant, semblent avoir trouvé un moyen d'éviter ce purgatoire.



La plupart des larves crypto-benthiques pourraient simplement rester près des récifs de leurs parents. "Les larves de poissons crypto-benthiques dominent absolument les communautés larvaires près des récifs", déclare Jordan Casey de l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), ce qui contraste fortement avec leur production d'œufs limitée. Valeriano Parravicini, directeur d’études de l’EPHE ajoute : "Nos données montrent que la mortalité précoce subie par les poissons crypto-benthiques est compensée immédiatement par chaque œuf qu’ils génèrent, car ils évitent le piège mortel de la haute mer". Ceci fournit à son tour un flux constant aux populations crypto-benthiques adultes. Des bébés qui remplacent rapidement chaque poisson mangé sur le récif. "Cette crypto-pompe fournit près de 60 % de tous les tissus de poisson consommés sur les récifs, mais nous ne le voyons jamais, car le poisson se mange beaucoup plus rapidement que nous n'aurions jamais pu le compter. Il s’agit essentiellement d’un sachet de bonbons qui réapprovisionne comme par magie chaque M&M’s mange" , explique Simon Brandl.



Alors que leur stratégie larvaire unique peut rendre les poissons crypto-benthiques beaucoup plus vulnérables à l'extinction qu'on ne le supposait auparavant, les chercheurs espèrent que leur extrême diversité pourrait en faire une pierre angulaire résiliente de la productivité des récifs coralliens sur des récifs en rapide évolution.