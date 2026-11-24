

Les restes d’un homme retrouvés à Makemo

Tahiti, le 24 novembre 2026 – Découverte tragique dans le secteur de Moturama, sur l’atoll de Makemo : entre dimanche soir et lundi matin, un crâne et un fémur ont été retrouvés aux abords du domicile d’un administré qui n’avait plus donné signe de vie. Une enquête est ouverte et une cellule d’aide psychologique a été mise en place.





C’est un voisin, alerté par des proches sans nouvelles, qui a prévenu la police municipale. Lors de leur visite au domicile de l’homme dans le quartier de Moturama, dimanche 22 novembre au soir, les agents ont découvert un crâne à l’extérieur du fare. Un fémur a également été retrouvé le lendemain matin, nous a confirmé la maire de Makemo, Vaitiare Fournier, au sujet de ce drame relayé par nos confrères de Polynésie la 1ère et TNTV.



Les éléments ont été placés en sécurité dans l’attente d’une autopsie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Papeete pour déterminer les circonstances du décès. Une mort naturelle conjuguée à la présence confirmée de chiens pourrait expliquer ce démembrement, même si aucune piste n’est exclue à ce stade.



Âgé “d’une quarantaine d’années”, l’homme vivait seul ces dernières semaines. “Le conseil municipal adresse ses sincères condoléances à la famille. Nous serons là pour les démarches à venir”, assure la tāvana. Face au “choc” de la situation, une cellule d’aide psychologique a été mise en place à distance en lien avec le CHPF.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 24 Novembre 2026 à 13:57 | Lu 268 fois



