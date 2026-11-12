

Les propriétaires du Dory 1 contestent leur astreinte de 2,8 millions

Tahiti, le 12 novembre 2026 - La société Agnieray Dory, qui est propriétaire du Dory 1, a saisi le juge des référés pour lui demander de liquider l’astreinte à laquelle elle est soumise au motif de ne pas avoir déplacé son navire alors que la justice le lui avait ordonné. Lors de l’audience, jeudi, son avocat a fait valoir que sa cliente avait proposé des solutions mais qu’elle s’était heurtée à un “non de principe” de la part du Port autonome.



En juillet dernier, le tribunal administratif a ordonné à la SAS Agnieray Dory, propriétaire de l’ancien cargo-mixte nommé Dory 1, de retirer son navire du quai de Motu Uta sous peine d’une astreinte d’un million par jour à compter de 15 jours après la notification de la décision.



Le bateau n’ayant pas été déplacé dans le délai imparti, la SAS se voit aujourd’hui réclamer 2,8 millions de francs et a donc saisi le juge des référés pour réclamer la liquidation de ladite astreinte. Lors de l’audience qui s’est déroulée jeudi matin, l’avocat de la SAS, Me Thibaud Millet, a fait valoir que sa cliente avait fait une proposition au Port autonome le 29 juillet, soit 13 jours après la décision. Elle avait notamment proposé d’amarrer à couple avec le Taporo 7 puis le Taporo 6.



Arguments tardifs



Face au juge des référés, la représentante du Port autonome a assuré jeudi que ces solutions n’étaient pas possibles puisque le Taporo 7 “emprunte déjà sur la voie de navigation de 6 mètres” et qu’il n’était pas possible de mettre le Dory 1 et le Taporo 6 à couple puisque cela “aurait eu un impact sur les manœuvres de l’Aranui”.



Des arguments bien tardifs pour Me Millet selon lequel le capitaine du Port autonome a émis un “non de principe” et a opposé un “refus non justifié qui n’a pas permis de débats” alors même que la SAS était volontaire et avait pris attache avec un expert. “On nous dit maintenant que ça prendrait trop de place dans le chenal de navigation, que ça réduirait à 30 mètres, que ce serait une question de sécurité, ce qui n'avait jamais été évoqué alors même que la société s'était entourée d'un expert maritime qui avait validé l'opération. Donc ils étaient en droit d'attendre une réponse positive et on leur a mis un blocage arbitraire, une décision non motivée.”



Le juge des référés rendra sa décision vendredi. Le Dory 1 devrait quant à lui rejoindre les Fidji à la fin du mois.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 12 Novembre 2026 à 16:38 | Lu 586 fois



