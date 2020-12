Les patrons saluent le Plan de relance

Frédéric Dock, président du Medef-Polynésie



Selon vous, est-ce un plan de relance à la hauteur des défis qui se présentent à l’économie polynésienne ?

"Ce plan est complètement à la hauteur. À ce stade, au Medef, nous sommes pleinement satisfaits. Mais le vrai sujet, c’est la manière et la vitesse avec laquelle il sera exécuté.

C’est un plan audacieux qui privilégie l’idée d’un développement économique plutôt que celle d’une récession, en prenant des hypothèses de recettes fiscales relativement optimistes. Il se fonde sur un niveau jamais atteint d’utilisation de l’investissement public comme levier de soutien des entreprises, et derrière, des salariés et de la consommation. Pour 2021, avec les moyens déjà prévus au budget, on est à 70 milliards d’investissements publics. Enfin, même s’il n’apparaît pas, le chantier de l’adaptation et de la modernisation du Code du travail devra être abordé rapidement comme annoncé par le président Fritch."



Ce plan comporte cependant des zones d’ombre, avec des textes qui restent encore à voter, des financements à trouver.

"Il ne peut pas être lu séparément du budget. Le budget va s’exécuter sans attendre. Il comprend déjà pas mal de choses qui peuvent être mises en œuvre dans l’immédiat. Ensuite, pour ce qui concerne les textes nouveaux, nous serons à la manœuvre avec le gouvernement. Dans la permanence des échanges que l’on a depuis plusieurs mois maintenant, on va s’assurer que la mise en œuvre soit faite sans attendre.

Concernant le bouclage de son financement, pour avoir moi-même rencontré le ministère des Outre-mer, je suis très optimiste. L’Etat sera au rendez-vous de nos besoins. Très vite, la question ne sera plus le financement, mais la capacité du gouvernement et des entreprises à mettre en œuvre suffisamment vite les mesures prévues au plan de relance."