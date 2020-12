Tahiti, le 11 décembre 2020 – Les autorités de l'Etat et du Pays ont annoncé ce vendredi le prolongement des mesures sanitaires jusqu'au 15 janvier. Cependant le couvre-feu sera rallongé d'une heure en soirée pour les réveillons du 24 et du 31 décembre, passant ainsi de 22 heures à 4 heures. Le haut-commissaire et le président incitent néanmoins la population à éviter le plus possible les regroupements festifs.



Plus d'infos à venir....