Les îles de Ua Pou et Ua Huka, privées de Twin-Otter du 24 août au 1er septembre

Joseph Kaiha, tāvana de Ua Pou

"Le vrai problème est qu'il n'y a que deux Twin Otter en Polynésie"





"Je n'étais pas au courant que la desserte allait être de nouveau arrêtée. Je peux comprendre les raisons de sécurité qui entraînent la suspension des rotations, si l'un des Twin Otter doit être réparé et l'autre en maintenance, c'est comme ça.

Seulement, le vrai problème est qu'il n'y a que deux Twin Otter en Polynésie. Il faudrait un nouveau Twin Otter, car c'est l'appareil le mieux adapté à notre météo et à notre environnement si particulier.

Sinon autre option, il faudrait voir s'il est possible de rallonger notre piste d'atterrissage de 100 ou 200 mètres pour faire venir un autre avion comme un ATR 600 ?

En 2012, il y avait eu un projet pour que les liaisons inter-Marquises se fassent en hélico avec Tahiti Hélicoptère, mais les politiques n'ont pas retenu cette option de prendre un nouvel opérateur et d'ouvrir à la concurrence.

En attendant que les rotations reprennent, il faudrait prévoir un lien entre Ua Pou et Nuku Hiva pour le transit, le courrier, etc., car actuellement on doit se débrouiller vraiment tout seuls.

Enfin, heureusement il nous reste nos bénitiers et nos poti marara, on s'est habitués à nos vies dans nos îles, on est un peuple éloigné de Tahiti. On s'adapte aux situations, après ce serait bien si parfois les situations pouvaient parfois être un peu anticipées pour prévoir l'avenir… "