Les entrepreneurs du fenua deviennent éligibles au "fonds vert"

Tahiti, le 17 février 2023 - Le haut-commissariat a annoncé, ce vendredi 17 février, que les entrepreneurs du fenua qui valorisent le développement durable peuvent désormais prétendre à la subvention “fonds vert”.



Les entrepreneurs polynésiens peuvent désormais prétendre au “fonds vert”. Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, nommé “fonds vert”, permet de subventionner des investissements locaux qui favorisent le développement durable. L’aide est destinée à toutes les collectivités territoriales. En Polynésie française, sa gestion est déconcentrée auprès du haut-commissariat. Trois principaux axes d’intervention sont déclinés en 13 mesures pour les territoires et entrepreneurs : renforcer la performance environnementale, adapter les territoires au changement climatique et améliorer le cadre de vie.



Avant de déposer un dossier de demande de subvention, il est conseillé de passer par le guichet unique les subdivisions administratives, le haut-commissariat et la direction des interventions de l’État. Les instances sont qualifiées pour cerner les éléments techniques et qualitatifs du dossier du demandeur d’aide. En cela, il leur est possible de vérifier si le projet “respecte les critères d’éligibilité à une subvention au titre du fonds vert”.

