Les anti-masques défilent masqués

« Attention, on n’est pas contre le port du masque mais contre l’obligation de le porter, c’est différent. On veut le porter quand on le veut. Franchement c’est débile, on me l’impose dans les parcs publics alors que je suis en plein air. Je risque davantage de contaminer quelqu'un chez moi, alors que c’est pas obligatoire là. C’est aux gens à prendre leurs responsabilités, à savoir où et quand ils veulent le porter. Les personnes fragiles doivent se protéger. On veut nous faire croire que les deux personnes âgées sont mortes du Covid, mais elles étaient déjà pas bien du tout, la grippe les aurait tués aussi », tranche un homme qui ne veut pas dire son nom. Faisant référence aux deux premières victimes du Covid-19, un couple de matahiapo décédé cette semaine.

« La vie s’arrête, alors qu’il y a deux morts, mais combien de personnes sont mortes de la dengue, du chikungunya », lance son voisin.