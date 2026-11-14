

Les Toa Aito prennent leur revanche face aux Îles Cook

Tahiti le 14 novembre 2026 - La sélection tahitienne de football a remporté la première manche face aux îles Cook (4-0), vendredi soir, au stade Louis-Ganivet. Sous l’impulsion de Matéo Degrumelle, auteur d’un doublé, les Toa Aito ont parfaitement géré le contrôle de la partie pour s’imposer sans trembler. Un deuxième match entre les deux sélections est prévu lundi soir toujours à Faa’a.



La première partie du contrat est remplie pour les Toa Aito. La sélection tahitienne de football, qui avait subi une défaite historique contre les Îles Cook (2-3) lors de son dernier déplacement international à Rarotonga, se devait de l’emporter devant son public. Si le sélectionneur Joël Fréchet assurait que ses troupes n’avaient pas « l’esprit revanchard », le visage affiché par les Toa Aito étaient tout autre par rapport à leur dernière prestation.



Il fallait bien entendu l’emporter, mais surtout « gagner avec la manière ». Une consigne respectée à la lettre par les Toa Aito qui se sont imposés sans trembler face aux aux îles Cook (4-0), vendredi soir, au stade Louis-Ganivet à Faa’a.





Matéo Degrumelle allume la mèche Les tahitiens se sont mis à l’abri dès la première mi-temps grâce à trois réalisations en l’espace de seulement dix minutes. L’ailier de Tahiti United, Matéo Degrumelle, a ouvert le score à la 25e minute. Les hommes de Joël Fréchet ont continué de mettre sous pression l’équipe des Îles Cook ce qui a abouti à un but contre son camp en faveur des Toa Aito. Le buteur de Tohie’a, Tamatoa Tetauira, a alourdi l’occasion dans la foulée (3-0, 36e).



Au retour des vestiaires, les locaux ne s’en sont pas tenus à ce score. Toujours sur son côté gauche, Matéo Degrumelle a multiplié les offensives et est parvenu à dribbler son vis-à-vis avant de conclure d’une frappe rasante pour quadrupler la mise (4-0, 54e).



La sélection tahitienne a ensuite privé les Îles Cook du ballon. Les troupes de Rhys Ruka n’ont pas réussi à se procurer la moindre situation dangereuse dans la surface adverse même sur coup de pied arrêté. Un secteur qui a été particulièrement travaillé par nos ‘Aito à la suite du précédent revers.



La belle lundi soir Les Toa Aito ont poussé jusqu’au bout dans l’espoir de réaliser une manita. Un cinquième but qui ne verra jamais le jour malgré les nombreuses occasions. Tahiti obtient donc la victoire sur le score de 4 à 0. Un succès acquis sans les joueurs de Tefana qui joueront dès ce samedi soir leur match de Coupe de France face à l’US Thionville Lusitanos.



La pelouse du stade Louis-Ganivet vibrera également, lundi soir, avec une autre confrontation opposant Tahiti aux Îles Cook. L’occasion à nouveau de se tester pour la dernière fois de l’année 2026.





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 14 Novembre 2026 à 13:14 | Lu 278 fois



