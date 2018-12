Les Samoa menacent de saisir des biens de la famille Grey pour rembourser 2 milliards de dettes

"Il y a eu des erreurs de la part du Samoa Observer dans la retranscription des citations du ministre des Finances. Le ministre nous a écrit en personne pour s'excuser de cette erreur, et le Samoa Observer va bientôt retirer son article."

"les dettes de la société ont été transférées aux investisseurs chinois en même temps que les actifs du Aggie Grey's Hotel and Bungalows. Le gouvernement samoan ne compte saisir aucun bien de la famille Grey."

"Comme vous le savez, depuis que nous avons acheté l'hôtel, nous avons été touché deux fois par des inondations importantes (en février et avril 2018, NDLR). La première inondation était encore plus grave que celle de 2012 et en conséquence nous avons investi près de 15 millions de talas (607 millions de francs) de nos propres fonds pour nettoyer les dommages causés, sans nous endetter. (...) En tant que nouveaux propriétaires, nous avons joué de malchance avec la météo aux Samoa, mais nous restons optimistes dans notre investissement, tout comme dans les efforts du gouvernement samoan pour faire croître le tourisme aux Samoa."

PAPEETE, le 13 décembre 2018 -Une source très bien informée au sein du Grey Investment Group nous a contactés pour nous expliquer que les articles du Samoa Observer que nous citons dans ce papier sont erronés :Cette même source nous assure queLa famille Grey est rapidement devenue un acteur économique incontournable en Polynésie. Ces investisseurs d'origine samoane ont ainsi racheté Tahiti Nui Travel en 2016, la plus grosse agence de voyage locale regroupant les entreprises Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Travel Tahiti et Pacific Experience. De plus, la société Grey Investment Group a rapidement construit un empire hôtelier en Polynésie ces dernières années, rachetant cinq établissements depuis 2012 : le Méridien Tahiti, le Ia Ora de Moorea, le Sofitel Marara, le Sofitel Private Island de Bora Bora pour finir par le Manava Beach Resort Moorea en juin 2017. Enfin, le groupe est maintenant associé à deux autres partenaires néo-zélandais pour la construction de la première tranche du Village Tahitien, le grand projet de développement touristique de Outumaoro.Ce redéploiement à marche forcée de la famille Grey en Polynésie a laissé quelques affaires en suspens dans son pays d'origine, les îles Samoa, qui les rattrapent aujourd'hui. Le gouvernement du petit pays du Pacifique réclame en effet le remboursement d'un prêt de 50 millions de tala (2 milliards de francs cfp) accordé en 2012 par la banque publique Development Bank of Samoa à la famille Grey pour la reconstruction de son mythique Aggie Grey's Hotel and Bungalows. C'est un hôtel "4,5 étoiles" situé en bord de mer dans la capitale Apia. Il avait été sévèrement endommagé en 2012 par des inondations causées par le cyclone Evan. Lors de la reconstruction, les Grey avait alors inclut un casino dans l'hôtel. Un bon investissement puisqu'en 2017, l'hôtel-Casino était revendu à un groupe d'investissement chinois. Sauf que la dette, elle, n'a été que partiellement repayée. Le journal Samoa Observer a ainsi interrogé le ministre des finances samoan, Sili Epa Tuioti, sur les actions qu'allait entreprendre le gouvernement pour obtenir le remboursement de cette dette. Il leur a répondu que le gouvernement était en cours de négociation avec les nouveaux propriétaires chinois, mais que tous les moyens seraient utilisés pour obtenir le remboursement avant janvier.Le sujet est en effet chargé politiquement dans l'île, où la Development Bank of Samoa a saisi les biens de chefs d'entreprises qui avaient échoué à rembourser des sommes bien plus petites. De plus, la vente de l'hôtel à des investisseurs étrangers semble être impopulaire dans le pays insulaire au mode de vie très traditionnel (voir articles du Samoa Observer), d'autant que le montant de la vente est allé à la famille Grey au lieu de servir à rembourser la dette.Du coup, le gouvernement samoan se dit prêt à saisir les propriétés de la famille Grey hypothéquées lors de l'obtention du prêt, en particulier le terrain sur lequel le Aggie Grey's hotel est construit. Le terrain, qui sert de garantie au prêt selon le Samoa Observer, serait resté la propriété de la famille Grey, même si l'hotel lui-même a été vendu. Sa saisie serait un coup dur pour les Grey, bien qu'ils conservent de nombreuses entreprises et propriétés aux Samoa.A noter que les investisseurs chinois, emmêlés eux-aussi dans cet imbroglio financier, ont publié un communiqué en juin dernier quand le problème du remboursement de ce prêt avait été soulevé pour la première fois par le parlement samoan. Ils expliquaient alors :Les investisseurs ont rouvert l'hôtel en août, et organisent des vols charter depuis la Chine pour le remplir.La rédaction a tenté de joindre Frédérick Grey, qui représente le Grey Investment Group en Polynésie, sans succès pour le moment.