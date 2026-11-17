

Les États-Unis perdent leur statut de pays ayant éliminé la rougeole

Washington, États-Unis, le 17 novembre 2026. Les États-Unis ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole, a annoncé mardi l'Organisation panaméricaine de la Santé (PAHO), cette maladie grave et très contagieuse y ayant signé sous Donald Trump un retour en force, sur fond de baisse des taux de vaccination.





Le Mexique et la Bolivie ont subi le même sort, un an après que le Canada eut aussi perdu ce statut en raison d'une épidémie persistante de rougeole.



Cette annonce constitue un revers particulièrement cinglant pour les États-Unis, première puissance mondiale, qui avaient obtenu ce statut en 2000 après des décennies de lutte.



Un quart de siècle plus tard, le pays fait face à sa pire épidémie en 35 ans, une crise sanitaire à laquelle l'administration Trump est accusée d'avoir largement contribué par ses coupes dans les budgets de santé et ses discours vaccinosceptiques.



"C'est la conséquence directe des politiques menées par le ministre de la Santé", Robert Kennedy Jr, a dénoncé devant la presse le chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries. "C'est honteux, triste et scandaleux".



Figure notoire du vaccinoscepticisme, le ministre a relayé pendant des années de fausses informations sur les vaccins, dont celui contre la rougeole, et minimisé la dangerosité de la maladie à plusieurs reprises.



Bien plus qu'une "simple perte de classification", cette décision signifie que la rougeole est désormais considérée comme endémique aux États-Unis tout comme au Mexique, ce qui expose les populations à "des risques de maladie, d'hospitalisation et de décès qui auraient pu être évités", a insisté le directeur de PAHO, Jarbas Barbosa, lors d'une conférence de presse.

"Échec" "C'est un échec", a réagi dans un communiqué le président de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP), Andrew Racine, rappelant que la maladie pouvait être prévenue grâce à la vaccination. "Nous ne devrions pas accepter son retour", a-t-il exhorté.



La rougeole est d'abord réapparue en 2025 au Texas dans une communauté religieuse sous-vaccinée, puis s'est diffusée à travers le pays à la faveur des taux de vaccination en baisse, de plus en plus d'Américains rechignant à faire vacciner leurs enfants.



En 2026, 5.412 cas confirmés et 591 hospitalisations ont été recensés à travers les États-Unis par la principale agence de santé publique - un bilan très fortement sous-estimé selon plusieurs experts.



La quasi-totalité des personnes infectées étaient non-vaccinées et 12 décès, notamment de très jeunes enfants, ont été rapportés par les autorités sanitaires de plusieurs États américains depuis 2025.



Le virus s'est par ailleurs propagé au Mexique, où il a fait 23 morts depuis début 2026 selon les données de PAHO. Le Guatemala et la Bolivie ont également enregistré une flambée de cas.



La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, mais aussi dans certains cas des complications plus graves comme une pneumonie et une inflammation du cerveau, voire la mort.



Extrêmement contagieuse, elle se transmet par voie aérienne, le virus pouvant rester dans l'air jusqu'à deux heures après le départ d'une personne contaminée.

- Résurgence d'autres maladies - Pour endiguer sa propagation, la couverture vaccinale doit donc être d'au moins 95%. Or, aux États-Unis, la proportion d'enfants en maternelle vaccinés était en 2025 de 92,4%, avec des taux parfois bien plus bas localement.



Si le Mexique a réussi à faire reculer l'épidémie grâce à une campagne de vaccination de grande envergure, la crise semble encore être loin d'être contenue aux États-Unis, où la situation est quasiment passée sous silence par l'administration Trump.



"Je pense que lorsque nous avons éradiqué cette maladie, nous avons également effacé le souvenir de celle-ci", s'inquiète auprès de l'AFP Paul Offit, pédiatre infectiologue aux États-Unis. "Je ne crois pas que les gens se souviennent à quel point ce virus peut rendre gravement malade, voire tuer."



Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait des centaines d'enfants chaque année aux États-Unis, et elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.



Son retour laisse augurer une inquiétante tendance, préviennent les experts : celle du réveil d'autres maladies infectieuses jusqu'alors considérées comme disparues ou quasi disparues.

Rédigé par AFP le Mardi 17 Novembre 2026 à 10:49 | Lu 308 fois





