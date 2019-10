Les Aito Arii perdent 7-2 contre les Salomon

PAPEETE, le 29 octobre 2019 - Les Aito Arii ont perdu 7-2 leur deuxième match de poule dans le cadre de la Coupe des Nations OFC qui se déroule actuellement en Nouvelle-Calédonie.



La sélection de Tahiti ne futsal a joué ce lundi soir son deuxième match de poule dans le cadre de la Coupe des Nations OFC, un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de futsal de la Fifa. Après avoir remporté son premier match 11-1 contre Fidji, Tahiti s’est incliné 7-2 contre les îles Salomon, tenant du titre.



Jean-Baptiste Barsinas et ses joueurs savaient que cela allait être difficile et cela l’a été, d’autant plus que les Aito Arii ont manqué de réussite. En première période, ce sont les îles Salomon qui ouvrent le score suite à une contre-attaque. Antoine Tave, auteur de deux buts contre Fidji, frappe ensuite sur le poteau sur penalty, puis c’est une deuxième fois le poteau qui sauve les Salomonais sur une belle action tahitienne.



Les Salomonais parviennent ensuite une deuxième fois à tromper la défense des Aito Arii pour mener deux à zéro. Beaucoup de fautes seront commises dans ce match à haute tension. Le capitaine parvient finalement à réduire le score à 2-1 sur penalty, en deux temps, avant la mi-temps.



A la reprise, une erreur défensive coûte le but du 3-1, les îles Salomon font le break et continuent sur leur lancée en marquant de nouveau sur contre-attaque. (4-1) La défense tahitienne est dépassée. Tahiti passe à l’attaque mais le gardien salomonais arrête tout, cela ne veut pas rentrer. Comble de malchance, Teivarii Kaiha marque même contre son camp. (5-1)



De nouveau, la défense des Aito Arii se fait surprendre, 6-1 pour les Salomonais. Le n°7 tahitien Akareva Riaria finit finalement par réduire le score à 6-2 mais les Aito Arii s’inclineront finalement 7-2 à l’issue de ce match. Les Aito Arii affronteront les Tonga lors de leur dernier match de poule.