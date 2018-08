Le tournoi inter-quartier à Paea s'est terminé le week-end dernier

PAEA, le 2 août 2018 - La cérémonie de remise des prix s'est tenue le 28 juillet dernier au stade Manu Ura. Après deux semaines de sport, la municipalité a offert une projection gratuite d'un dessin animé de Pixar : Coco, en fin de soirée.



Du 11 au 27 juillet, la commune de Paea a organisé son premier tournoi sportif inter-quartier. Ainsi, de nombreux jeunes, âgés de 6 à 25 ans, issus des différents quartiers de Paea, dont Maraa, Vaitupa, Vaiterupe, Orofero, Vaiatu, Tiapa, (Aou'a et Papehue), se sont affrontés autour trois disciplines : le football, le volley-ball et le futsal.



Le 28 juillet dernier, lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée au stade Manu Ura, les vainqueurs du tournoi ont été félicités et récompensés par la Commune.



À la fin de la soirée, le maire a convié les habitants de Paea à une projection gratuite en plein air du film d'animation " Coco " des studios Disney-Pixar !