Le touriste suisse de Fakarava est sorti de réanimation

Tahiti, le 25 mars 2020 - Second cas officiel de coronavirus et premier malade hospitalisé en Polynésie française pour cette maladie, le touriste suisse évasané de Fakarava est sorti du service de réanimation du centre hospitalier après 13 jours de soins, a confirmé hier la cellule de crise Covid-19 du Pays.



Le deuxième cas confirmé de coronavirus en Polynésie, le touriste suisse arrivé à Tahiti le samedi 7 mars dernier, est sorti du service de réanimation du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) où il se trouvait dans un état grave depuis le 12 mars dernier. Au début de son séjour, le septuagénaire avait séjourné à Fakarava sur un voilier, où il avait rapidement présenté les symptômes du virus. Le mercredi suivant son arrivée, après avoir transité par Faaite et Takaroa, il avait finalement été évasané vers le centre hospitalier de Taaone à Tahiti, testé positif au Covid-19 et placé en réanimation du fait de son état de santé jugé très préoccupant.



La situation du patient a été source de bon nombre d’interrogations ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et c’est donc avec un sentiment de soulagement que la nouvelle est tombée hier lors du dernier point de situation du Pays sur le Covid-19 : Le septuagénaire est sorti de réanimation après 13 jours passés à l’hôpital. “Son état de santé ne nécessitait plus de soins intensifs. Il est donc sorti, mais il est encore en confinement et sous surveillance active”, a expliqué le service de communication de la cellule de crise Covid-19 mise en place lundi par le ministère de la Santé. Notons au passage que toutes les personnes qui ont voyagé avec ce touriste à Fakarava ou qui ont été en contact avec lui ont été testées et suivies par le bureau de veille sanitaire. Aucune n’a été contaminée par le Covid-19.



307 personnes ont été dépistées, 25 cas ont été confirmés et une personne originaire du fenua présente toujours un état de santé préoccupant et nécessitant une hospitalisation.