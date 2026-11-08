

Le succès du Makeva festival se confirme

Rangiroa, le 8 novembre 2026 - Le Makeva festival vient de s’achever. Il s’est tenu du 2 au 7 novembre sur la plage de Papaputa (Avatoru, Rangiroa). Cette deuxième édition, lancée le 31 octobre par un Swimrun, s’est achevée samedi avec le concert d’Anapa Sound, Maruao et Manahune. Tous les soirs de la semaine, le public a répondu présent.



“Toutes les soirées étaient full !”, s’est réjoui Heimata Kraus, l’un des organisateurs du Makeva festival, qui s’est déroulé cette semaine à Rangiroa. “L’année dernière le public s’était montré un peu timide au début. Cette année, il a répondu présent dès le tout premier soir !” Les chaises sont mêmes venues à manquer.



Le Makeva festival, petit frère du Farereihaga (voir encadré), est né en 2025 porté notamment par Michel Toroma, président de l’association Tike tike. Ses objectifs ? Célébrer, préserver et transmettre la culture et le patrimoine polynésiens, soutenir les artisans, artistes et producteurs locaux, favoriser les échanges entre les générations et renforcer l’attrait touristique du territoire. “Mais le principal, c’est de fédérer les Tuamotu de l’Ouest autour de la culture”, a insisté Michel Toroma. Au programme : concerts, démonstrations de tū'aro mā’ohi, courses de va’a, concours de danse pour petits et grands…



Cette deuxième édition confirme que les objectifs sont déjà atteints. De nombreux partenaires ont joué le jeu, tandis que le public de tous âges et de tous horizons s’est pressé tous les soirs de la semaine dès 17 heures. Touristes et résidents se sont croisés sur le site de Papaputa. Les navettes communales gratuites, mises en place entre Avatoru et Tiputa, n’ont pas désempli.



Une délégation de Manihi a par ailleurs fait le déplacement proposant plusieurs tableaux qui ont comblé les foules. Ils étaient une cinquantaine. “Leurs costumes étaient incroyables”, a commenté Tahia. “Et puis cette idée de construire une maison sur scène, c’était vraiment génial !” Et Gabriel Katea, dit Gaby, le présentateur des soirées, d’ajouter : “C’est ça la beauté, c’est la création !” En 2025, le Makeva festival avait accueilli 3 000 visiteurs, nul doute que les chiffres 2026 franchiront ce seuil.



Le Makeva festival a fermé ses portes avec Anapa Sound, Maruao et Manahune. Un concert qui fera date sur l’atoll. “L’objectif avoué de notre organisation, c’est que cet événement s’inscrive dans le temps”, a conclu le présentateur. Rendez-vous en 2027 pour une troisième édition.

Farereihaga, dix ans de rassemblement Né à l’initiative du Comité du tourisme de Rangiroa, le Farereihaga a été lancé au début des années 2010. Entièrement dédié à la culture paumotu, il invitait les délégations et artistes d'autres îles voisines comme Manihi, Kaukura, Ahe, Apataki ou Mataiva à se retrouver pour partager savoir-faire et traditions. Il se tenait en septembre sur les sites d’Ohotu et Papaputa et proposait des spectacles de danses et de chants, des épreuves de tū’aro mā’ohi et des courses de va’a. Plus qu'un simple spectacle touristique, l'événement fonctionnait comme un vecteur fort de transmission intergénérationnelle et de cohésion sociale entre les archipels. Il s’est éteint avec le Covid. La dixième et dernière édition a eu lieu en 2022.

















Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 8 Novembre 2026 à 18:06 | Lu 134 fois



