Le soliste Mikaël Champs de passage au fenua va animer un stage de danse

PAPEETE, le 26 juillet 2018 - Le Polynésien Mikaël Champs a démarré la danse classique au centre de danse André Tschan. Diplômé de l’école de danse de l’Opéra de Paris, il a travaillé ensuite dans plusieurs compagnies auprès de fameux chorégraphes. Ce passionné de danse, en vacances au fenua, va animer un atelier en août. En plus de la scène, du mouvement des corps, de l’expression des êtres, Mikaël Champs aime à partager son univers pour ouvrir des portes.



" Quand j’étais en Polynésie, petit, j’ai été comme en décalage. En arrivant à l’école de danse de l’Opéra de Paris j’étais loin de chez moi, c’était difficile mais j’ai aussi rencontré des gens avec qui je partageais la même passion. J’ai senti une connexion ", se rappelle Mikaël Champs.



Aujourd’hui, de retour au fenua pour les vacances, Mikaël Champs est heureux de pouvoir partager sa passion. " D’être ici, de pouvoir en parler, de montrer à ceux qui le souhaitent qu’il y a plein d’autres horizons, cela m’importe ", explique-t-il.



Du 6 au 10 août, il animera avec deux autres danseurs professionnels un stage au centre de danse André Tschan. " En fait, j’animerai un atelier. Je ne m’occuperai pas de la partie technique du stage, je ferai travailler des parties de chorégraphies de Víctor Ullate ", annonce-t-il. Celles de Jaleos, une pièce néo-classique, influencée par des rythmes et mouvements espagnols.



Mikaël Champs, 28 ans, est né à Tahiti. Il a commencé la danse pour, dit-il, " passer plus de temps avec des amies ". Il a réussi à intégrer l’école de danse de l’Opéra de Paris. " Rien n’est jamais simple, j’ai eu beaucoup de chances, je crois avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, elles-mêmes ayant rencontré les bonnes personnes, au bon moment. "



Le danseur a débuté sa carrière professionnelle à l'Opéra de Leipzig, dans l'une des plus grandes compagnies d'Allemagne. En plus du corps de ballet, " on m’a donné très jeune des premiers rôles de soliste ". En 2010, il est rentré au Ballet Nice Méditerranée puis, il a signé un contrat avec le Ballet Víctor Ullate, à Madrid.



Il a également été invité au Ballet d’Augsburg pour leur dernière production, il a rejoint le Ballet du Théâtre National de Cottbus, en tant que soliste. L'année prochaine, il entrera dans le Ballet du théâtre d’Innsbruck, en Autriche.



S’il veut garder son identité de danseur classique, Mikael Champs aspire désormais à explorer de nouveaux champs. Le contemporain l’attire, de même que le théâtre. " Je sens la nécessité d’aller toujours plus loin, d’apprendre d’autres langues, de me mettre au contact de nouvelles difficultés pour repousser mes limites ." Pour relever ses nombreux challenges, il a des secrets : l’exigence et le souci des détails.