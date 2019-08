Le secret enfoui du marae de Taputapuātea

PAPEETE, le 12 août 2019 - Depuis mi-juillet, une équipe d'archéologues de la Direction du patrimoine et de la culture restaure la partie Nord-Est du ahu du marae de Taputapuātea à Raiatea qui s'était effondrée en novembre 2017. Avant de lancer la restauration du site, une fouille préventive a été effectuée et différents styles archéologiques dans la construction du ahu ont été découverts, ainsi qu'un "petit muret" potentiellement plus ancien que le marae…



En novembre 2017, la partie Nord-Est du ahu du marae de Taputapuātea à Raiatea s'était effondrée, en raison de la dégradation naturelle des dalles de corail. Pour restaurer le ahu, une équipe d'archéologue de la Direction de la culture et du patrimoine (DCP) travaille sur le site depuis mi-juillet et jusqu'en octobre prochain.



Mais en parallèle de la restauration, l'équipe mène également des "fouilles préventives" autour de la partie endommagée du marae. "Au-delà de la restauration, pour rendre toute l'intégrité du site, c'était l'occasion parfaite pour nous d'accéder à l'intérieur du ahu", explique aujourd'hui Anatauarii Leal-Tamarii, archéologue à la DCP.



Ce sont ces fouilles qui ont permis de découvrir une première surprise pour les archéologues : des styles architecturaux différents dans la construction du ahu. "On savait déjà qu'il y avait eu plusieurs phases au cours de la construction du ahu. On savait également que deux clans, les Atihiro et les Atitupuna s'étaient disputés la suprématie du district de Opoa, où se situe actuellement le marae", explique l'archéologue qui s'est occupé des fouilles sur le site, Paul Niva. "Mais ce qu'il y a de nouveau c'est que l'on a clairement identifié trois styles architecturaux différents dans la construction. Ce qui témoigne de ce que la construction du marae n'est pas quelque chose de figée dans le temps et qu'il y a eu plusieurs changements importants dans la société polynésienne de cette époque."