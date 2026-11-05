

Le ramassage des bacs verts pourrait reprendre le 25 novembre

Tahiti le 5 novembre 2026. Encore un peu de patience. La reprise du ramassage des bacs verts est prévue pour le 25 novembre prochain.



Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Centre de recyclage et de transfert (CRT) de Motu Uta informe la population que l'entreprise est toujours en travaux.

Il manque encore deux semaines de travaux pour rétablir toute la chaîne électrique. Trois semaines pour la toiture et la charpente alors que l'ancienne chaîne de tri est finie d'être démontée

L'assemblage de la nouvelle chaine de tri provisoire devrait être terminée sous 3 semaines.

"Tous les prestataires travaillent sans relâche depuis 2 mois pour que les premiers tests de la chaîne de tri provisoire débutent mi-novembre 2026", explique la direction du CRT. "Nous prévoyons désormais une reprise complète des bacs verts pour le mercredi 25 novembre.

En attendant, les professionnels, les communes éloignées et certaines communes de Tahiti et de Moorea rapportent des déchets pré-triés appelés Mono-Matériaux. "Cela fonctionne bien puisque nous allons reprendre les exportations des cartons et du papier sous 8 jours avec une douzaine de containers maritimes à préparer", conclut le CRT. Il manque encore deux semaines de travaux pour rétablir toute la chaîne électrique. Trois semaines pour la toiture et la charpente alors que l'ancienne chaîne de tri est finie d'être démontée

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Novembre 2026 à 16:06 | Lu 326 fois



