

Le projet PolyNERF du Tahaa Pearl Beach Resort distingué

Tahiti le 23 novembre 2026. Le projet PolyNERF du Tahaa Pearl Beach Resort vise à remplacer un des 3 navires navettes diesel par un navire 100% électrique à hydrofoils zéro émission pour transporter les clients entre l’aéroport de Raiatea et l’hôtel sur l'île de Tahaa. Il est un des lauréats de l'appel à projets « Aides à l'investissement pour la décarbonation du transport et des services maritimes », opéré par l'ADEME.





Philippe Tabarot, ministre des Transports, Catherine Chabaud, ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, et Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie, ont annoncé les lauréats de l'appel à projets « Aides à l'investissement pour la décarbonation du transport et des services maritimes », opéré par l'ADEME et financé grâce aux revenus issus du marché carbone européen. 33 projets sont lauréats, représentant des investissements substantiels dans les territoires. Cet appel à projets concrétise l'engagement pris lors du comité interministériel de la mer (CIMer) de mai 2025 : affecter une partie des recettes issues du marché européen du carbone (ETS), auquel le transport maritime est intégré, à la décarbonation du secteur.



22 projets se voient récompensés pour la thématique« Navires », 7 pour la thématique « Industrie », et 4 pour la thématique « Ports ».



Le projet PolyNERF du Tahaa Pearl Beach Resort a été sélectionné. Ce projet vise à remplacer un des 3 navires navettes diesel par un navire 100% électrique à hydrofoils zéro émission pour transporter les clients entre l’aéroport de Raiatea en Polynésie française et l’hôtel sur l'île de Tahaa. Le navire sera alimenté par une infrastructure énergétique photovoltaïque dédiée.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 23 Novembre 2026 à 18:10 | Lu 498 fois



