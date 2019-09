Le procès de Putai Taae en diffamation fixé au 10 décembre

PAPEETE, le 3 septembre 2019 - L’audience de consignation dans l’affaire opposant la directrice générale des services (DGS) de la mairie de Papara, Christelle Lecomte à son ancien maire, Putai Taae, a eu lieu ce matin en l’absence de l’ex-tavana. L’affaire sera jugée le 10 décembre.



Le 5 mai, la directrice générale des services (DGS) de la mairie de Papara, Christelle Lecomte, avait déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de celui qui était alors encore maire de la commune, Putai Taae.



Lors de son procès en avril dernier, à l’issue duquel il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts et recel d’abus de confiance, Putai Taae avait publiquement mis Christelle Lecompte en cause. A plusieurs reprises, l’homme politique avait affirmé que la jeune femme ne lui avait jamais indiqué que sa fonction de maire était incompatible avec sa qualité de président d’honneur de l’association Ia Ora Papara, et qu’elle était donc responsable de ses ennuis judiciaires.



Lors de l’audience ce matin, Putai Taae, qui a récemment été hospitalisé en cardiologie, ne s’est pas présenté. Christelle Lecomte a quant à elle indiqué qu’elle avait toujours soutenu l’ancien tavana et que ses fausses accusations l’avaient “surprise” et “attristée” . L’affaire a été renvoyée au 10 décembre. Le montant de la consignation, qui s’impose dans la procédure de citation directe engagée par Christelle Lecomte, a été fixé à 80 000 Fcfp.