Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence débarqué

Tahiti, le 3 août 2020 - Le président Edouard Fritch a acté lundi en conseil des ministres la démission d'office du président de l'autorité polynésienne de la concurrence (APC), Jacques Mérot, à la suite d'une procédure initiée par les membres de son collège et d'une décision de la cour d'appel de Paris du 29 juillet dernier validant la procédure de "suspicion légitime" de Jacques Mérot dans l'affaire des boissons réfrigérées du groupe Wane.



Le compte-rendu du conseil des ministres de lundi indique que le président Edouard Fritch a décidé de donner suite à la demande du collège de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) et qu'il a prononcé la démission d’office du président de l’autorité administrative indépendante, Jacques Mérot, à compter de ce mardi 4 août. Le président du Pays avait été saisi, le 12 juin dernier, par les membres non permanents du collège de l’autorité d’une demande de démission d’office de son président. Dans son rapport à l’appui de sa demande, le collège de l’APC a fait état d’un certain nombre de manquements du président au regard des obligations des règles déontologiques et de son devoir de réserve. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a fait droit le 29 juillet dernier à la requête en suspicion légitime déposée par le groupe Wane dans l'affaire des boissons réfrigérées en raison du comportement du président de l’APC. A titre transitoire, et en application du code de la concurrence, l’intérim de la présidence sera assuré par Christian Montet, plus ancien membre du collège dans la fonction.