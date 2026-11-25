

Le patron d’Anthropic se défend de vouloir “céder le libre arbitre humain” à l’IA

San Francisco, États-Unis, le 25 novembre 2026 - Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a démenti mercredi toute volonté de voir l'humanité céder son libre arbitre à l'intelligence artificielle (IA), jugeant “absurde” de lui prêter cette idée, que dénoncent plusieurs dirigeants concurrents.

“Non, je ne crois pas que nous devions céder le libre arbitre humain aux systèmes d'IA, et il est absurde de laisser entendre que je le pense”, écrit-il dans un long plaidoyer sur X, une semaine après l'entrée en Bourse record d'Anthropic. “Nous ne devrions jamais sacrifier la légitimité ou l'autodétermination sur l'autel de l'efficacité ou de la sécurité.” La crainte d'outils d'IA échappant à tout contrôle hante la Silicon Valley depuis une série d'incidents cet été, dont le piratage de la plateforme Hugging Face par des IA autonomes d'OpenAI. “Nous croyons vraiment sincèrement que l'IA pourrait tuer tous les humains”, avait écrit en septembre un responsable de la sûreté d'Anthropic, Evan Hubinger.



Dario Amodei s'en prend mercredi, sans les nommer, à “certains patrons de l'IA” qui répètent selon lui des slogans comme “contrôle et autonomie humains” ou “l'IA ne doit être qu'un outil” mais “sans rien changer dans leurs produits”. Dimanche, le responsable de l'IA chez Meta (Facebook, Instagram), Alexandr Wang, avait écrit sur X que “nous ne devrions pas accepter un transfert de la société à l'IA”. Le 16 novembre, le patron d'OpenAI (ChatGPT), Sam Altman, avait estimé que promettre la guérison du cancer au prix d'une vie de “labrador”, choyé par des machines mais sans prise sur son avenir, serait “un terrible argument de vente”.



Dario Amodei répondait à un article du média Axios relayant ces critiques, sans revenir sur ses propos passés. En février, il avait estimé au New York Times que dans les cas “vitaux”, “nous voulons vraiment passer la main” à l'IA. Fin 2024, il avait prédit que des IA “donneront des ordres aux humains”. Il concède, mercredi, qu'il faudra peut-être limiter “l'auto-amélioration récursive" (RSI en anglais), quand l'IA conçoit elle-même ses successeurs, et qu'il ne serait pas "sûr” de laisser Claude le faire seul, sans dire où placer la limite.



Dans son prospectus boursier, Anthropic affirme pourtant que chaque version de Claude “accélère directement le développement de la suivante”, et que Claude a écrit plus de 90% des contributions à son code en septembre.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 17:03 | Lu 24 fois





