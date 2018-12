Le nombre de touristes hausse de +7,3 % sur 12 mois en octobre

PAPEETE, 20 décembre 2018 - La fréquentation touristique est mesurée en hausse de 7,6 % sur les 10 premiers mois de l’année 2018. D'octobre 2017 à octobre 2018, cette progression est de l’ordre de +7,3 %, avec un total de 211 769 touristes accueillis en Polynésie française.



L’Institut de la statistique de Polynésie française a communiqué les données relatives à la fréquentation touristique du mois d’octobre. L’augmentation constatée du nombre de touristes en cumul sur les 10 premiers mois de l’année se poursuit, à +7,6 % de touristes supplémentaires, soit 181 290 touristes, le meilleur résultat obtenu par la destination depuis 10 ans.



Ces données permettent d’afficher une progression sur 12 mois cumulés de l’ordre de +7,3 %, avec un total de 211 769 touristes accueillis sur la période.



Pour le seul mois d’octobre 2018, et c’est encore un record, avec le lancement des vols opérés par United Airlines, la fréquentation touristique progresse de +13,1 % par rapport au mois d’octobre 2017.



La fréquentation des touristes liés aux opérations de croisière en têtes de ligne soutient l’activité de ce mois d’octobre avec une progression de +30,4 %, avec des opérations d’une ampleur inédite pour la compagnie Holland America Line. De manière globale, l’hébergement marchand affiche une progression importante de l’ordre de +12,9 %, qui entraîne une progression du nombre de nuitées touristique de l’ordre de +17,3 %.



La progression des effectifs en hébergement non marchand (tourisme affinitaire essentiellement), affiche +14,7 %. En cumul depuis le début de l’année, sur 10 mois, la différence est marquée, avec une progression des effectifs en hébergement marchand de +6,7 % et non marchand de 16,3 %. Les effets des nouvelles offres en matière de transports aériens internationaux sont donc sensibles, et la baisse des tarifs aura permis de diversifier les types de clientèles par rapport aux années précédentes.



Selon la tendance constatée depuis le début de l’année, les marchés situés à l’Est de notre destination marque une forte progression. Ainsi les Etats-Unis progressent au mois d’octobre de +23,2 %, entraînés par les opérations de croisière, et de +6,7 % depuis le début de l’année, avec une vitalité moindre pour l’hébergement terrestre marchand. Le marché hexagonal est sans conteste le marché le plus dynamique, sur tous les segments touristiques, et affiche une progression record de +18,6 % pour le mois d’octobre, et +19,3 % depuis le début de 2018. De même, l’ensemble du reste de l’Europe progresse de +21,4 % en octobre, et de 15,8 % depuis janvier dernier, entraîné principalement par l’Italie qui progresse de +14,6 % depuis le début de l’année.



En outre, en cumul depuis le début de l’année, les fortes croissances à deux chiffres constatées en tranches d’âge concernent les visiteurs de +55 ans et +65 ans, conséquence à la fois de l’année 2018 exceptionnelle pour la croisière en tête de ligne, mais ceci est également lié au tourisme affinitaire.