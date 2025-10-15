Le ministre de l’Education rassure les familles de Tubuai

Tahiti, le 7 novembre 2025 – Le ministre de l’Education, Rony Teriipaia a réagi, dans un communiqué, à la situation au collège de Mataura à Tubuai, après la suspension à titre conservatoire de son chef d’établissement. Il comprend l’émotion suscitée mais appelle chacun “à la retenue” et à la “bienveillance”, tout en assurant qu’une “organisation transitoire” a été mise en place pour assurer la continuité du service éducatif.
S’il ne s’était pas exprimé jusqu’ici, le ministre de l’Education, Rony Teriipaia, a tenu à remettre l’église au milieu du village en prenant la plume ce vendredi. Dans un communiqué, il explique d’emblée suivre avec “attention” la situation au collège de Tubuai où, dès le lendemain de l’annonce de la suspension de son chef d’établissement, une pétition de soutien était partagée en ligne. Cette suspension à titre conservatoire du chef d’établissement du collège Mataura a certes été décidée par son homologue à Paris, mais qu’il en assume aussi la responsabilité. Cette mesure fait en effet “suite à une enquête administrative conduite en juin 2025 et à une proposition du ministre de l’Education de Polynésie française et du vice-recteur”, écrit-il. “Elle vise exclusivement à garantir la sérénité du fonctionnement de l’établissement, et le bon accomplissement du service public d’éducation, dans l’attente de conclusions de la procédure engagée” poursuit le ministre qui souligne que “cette décision n’est pas une sanction” et qu’elle “ne préjuge en rien du fond du dossier”.
Comprenant l’émotion exprimée localement Rony Teriipaia appelle néanmoins chacun “à la retenue, à la responsabilité et à la confiance dans les institutions”. “Les débats sont légitimes lorsqu’ils s’expriment dans le respect mutuel et la bienveillance, sans opposition ni stigmatisation”. En attendant, il veut rassurer les familles en assurant qu’une organisation transitoire a été mise en place. “Un personnel sera prochainement nommé pour assurer l’intérim et garantir la bonne organisation de la vie scolaire ainsi que la poursuite normale des enseignements. L’accueil des élèves, y compris des internes, se déroulera normalement, selon le calendrier prévu. Les équipes éducatives, d’encadrement et de restauration sont pleinement mobilisées pour assurer la sécurité, la continuité des enseignements et le bien-être des élèves dès leur retour à Tubuai. Les équipes du collège peuvent compter sur le soutien de la DGEE et du Vice-rectorat, mobilisés pour accompagner la communauté éducative des Australes dans cette période sensible”.
S’il ne s’était pas exprimé jusqu’ici, le ministre de l’Education, Rony Teriipaia, a tenu à remettre l’église au milieu du village en prenant la plume ce vendredi. Dans un communiqué, il explique d’emblée suivre avec “attention” la situation au collège de Tubuai où, dès le lendemain de l’annonce de la suspension de son chef d’établissement, une pétition de soutien était partagée en ligne. Cette suspension à titre conservatoire du chef d’établissement du collège Mataura a certes été décidée par son homologue à Paris, mais qu’il en assume aussi la responsabilité. Cette mesure fait en effet “suite à une enquête administrative conduite en juin 2025 et à une proposition du ministre de l’Education de Polynésie française et du vice-recteur”, écrit-il. “Elle vise exclusivement à garantir la sérénité du fonctionnement de l’établissement, et le bon accomplissement du service public d’éducation, dans l’attente de conclusions de la procédure engagée” poursuit le ministre qui souligne que “cette décision n’est pas une sanction” et qu’elle “ne préjuge en rien du fond du dossier”.
Comprenant l’émotion exprimée localement Rony Teriipaia appelle néanmoins chacun “à la retenue, à la responsabilité et à la confiance dans les institutions”. “Les débats sont légitimes lorsqu’ils s’expriment dans le respect mutuel et la bienveillance, sans opposition ni stigmatisation”. En attendant, il veut rassurer les familles en assurant qu’une organisation transitoire a été mise en place. “Un personnel sera prochainement nommé pour assurer l’intérim et garantir la bonne organisation de la vie scolaire ainsi que la poursuite normale des enseignements. L’accueil des élèves, y compris des internes, se déroulera normalement, selon le calendrier prévu. Les équipes éducatives, d’encadrement et de restauration sont pleinement mobilisées pour assurer la sécurité, la continuité des enseignements et le bien-être des élèves dès leur retour à Tubuai. Les équipes du collège peuvent compter sur le soutien de la DGEE et du Vice-rectorat, mobilisés pour accompagner la communauté éducative des Australes dans cette période sensible”.