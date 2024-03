Le lycée agricole de Opunohu ouvre ses portes

Moorea, le 19 mars 2024 - Samedi, le lycée agricole de Opunohu a ouvert ses portes au grand public. L’occasion pour les collégiens, en particulier les élèves de troisième, de découvrir les infrastructures de l’établissement ainsi que toutes les formations proposées.



Le lycée agricole de Opunohu a organisé samedi sa journée portes ouvertes avec la présentation de trois pôles, à savoir la partie enseignement, le centre de formation agricole et de promotion agricole ainsi que l’exploitation agricole. Dans le premier pôle, les enseignants ainsi que les élèves ont fait la promotion de l’ensemble des filières, notamment agricoles, proposées dans l’établissement. Il s’agissait également de faire découvrir au public l’ensemble des infrastructures comme les laboratoires ou le centre de documentation et d’information. Dans le deuxième pôle, les visiteurs ont pu avoir des informations sur le centre de formation agricole et de promotion agricole qui propose des formations professionnelles continues aux adultes. Dans le dernier pôle enfin, des activités de démonstration, par exemple de bouturage, de marécage ou de manipulation d’équipements modernes ont été organisées par les élèves sur l’exploitation agricole.



“Pour cette journée portes ouvertes, on a cherché à cibler les collégiens, en particulier les élèves de troisième, avec leurs parents bien sûr, qui sont en pleine réflexion sur la poursuite de leurs études. On les informe sur les possibilités qu’ils ont au lycée agricole de Opunohu, que ce soit en CAP agricole, en baccalauréat professionnel ou en BTS. On a aussi montré les options que l’on propose dans certaines filières. Pour l’option Biodiversité marine par exemple, les élèves ont présenté des vidéos ou des articles, avec des photos à l’appui, sur les activités réalisées lors de leurs sorties. Il y a vraiment eu du monde aujourd’hui”, s’est satisfait Mira Tchen, enseignante en éducation socioculturelle.



Parmi les personnes présentes, on pouvait apercevoir Taivini Teai, le ministre de l’Agriculture et des Ressources marines. “C’était important pour moi d’assister à cette journée portes ouvertes et de montrer à la jeunesse que les métiers du secteur primaire sont des métiers d’avenir et créateurs d’emplois. Ce sont des métiers à travers lesquels on apprend aux jeunes à planter, à récolter, à gérer une exploitation, à tenir une comptabilité… C’est cela qui va leur permettre de s’enrichir car ce sont des métiers qui leur permettent de gagner leur vie et de nourrir leur famille. Ma présence est importante pour montrer aux jeunes ainsi qu’à l’équipe pédagogique que le gouvernement et le ministère, dont j’ai la charge, les soutiennent dans cette démarche”, a assuré le ministre.