Le haut-commissaire confirme la prorogation du confinement en Polynésie

Tahiti, le 1er septembre 2021 – Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a confirmé mercredi à franceinfo que le confinement, ainsi que le couvre-feu et les restrictions en vigueur depuis le 23 août, seront "prorogés". Avec 412 hospitalisations en cours en filière Covid, dont 61 en réanimation, les établissements hospitaliers restent plongés dans la crise épidémique.



Le confinement, le couvre-feu et les restrictions de circulation en vigueur depuis le 23 août dernier en Polynésie française vont être "prorogés", a annoncé mercredi à franceinfo le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain. Une annonce officielle est attendue pour jeudi matin en Polynésie. Contactés, les services du haut-commissariat confirment la position du représentant de l'Etat relayée par nos confrères, expliquant qu'il s'agit de la "continuité évidente" des déclarations faites par Dominique Sorain lundi soir sur Polynésie la 1ère.



En vigueur depuis le 23 août et initialement prévu pour durer jusqu'au dimanche 5 septembre, le confinement va donc être allongé pour une durée encore inconnue. Sa prorogation implique le prolongement de la fermeture des écoles. Une annonce qui est tout sauf une surprise au vu de l'augmentation continue du nombre de décès, d'hospitalisations et de patients en réanimation depuis la mise en place du confinement. Mercredi encore, 10 nouveaux décès ont été recensés alors que 412 patients étaient toujours hospitalisés en filière Covid.