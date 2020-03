Le grippe en hausse tandis que la dengue est en perte de vitesse

Tahiti, le 7 mars 2020 - Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, l’épidémie actuelle de dengue 2 est en baisse, alors que le nombre de cas de grippe de type A était en hausse entre le 10 et le 23 février. Par ailleurs, aucun cas de coronavirus Covid-19 n’a été détecté en Polynésie française à ce jour.



Alors que le coronavirus Covid-19 est en train de se propager dans de nombreux pays, à ce jour, aucun cas de coronavirus Covid-19 n’a été détecté en Polynésie française. Toutefois, le risque d’introduction en Polynésie française du virus est considéré comme possible, selon le bulletin de veille sanitaire publié vendredi 6 mars.



Un risque d’épidémie de grippe de type A dans les semaines à venir est également possible selon la veille sanitaire avec dix cas confirmé de grippe A déclarés pendant la quinzaine du 10 et le 23 février.



Bonne nouvelle néanmoins du côté de l’épidémie de dengue de type 2 qui touche la Polynésie depuis avril 2019, elle est en perte de vitesse, avec pour la période du 10 et le 23 février, 41 nouveaux cas, contre 57 pour la quinzaine du 27 janvier au 9 février.