Le directeur de Tahiti Tourisme prend ses fonctions en télétravail

Depuis sa prise de fonction, Jean-Marc Mocellin, a adressé un message de soutien aux membres du conseil d’administration de Tahiti Tourisme. Le secteur touristique est évidemment affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19. En ce sens, les équipes de Tahiti Tourisme ont souhaité continuer à communiquer à l’échelle locale comme à l’échelle internationale via des campagnes digitales avec des messages de soutien à l’économie locale. Pour sa part, le nouveau directeur général a tenu à rassurer les administrateurs : “Soyez assurés que toute l’équipe de Tahiti Tourisme sera totalement investie et va se battre pour que notre tourisme retrouve ses couleurs le plus rapidement possible”.



Pour rappel, Jean-Marc Mocellin a été nommé le 23 janvier dernier après délibération du conseil d’administration du groupement d’intérêt économique de Tahiti Tourisme après le départ de l’ex-directeur général, Paul Sloan, en octobre dernier. Il a pour mission de “diriger le groupement” et d’établir avec l’ensemble des acteurs, une “stratégie de promotion qui s’inscrit dans la stratégie de développement touristique de la Polynésie”.