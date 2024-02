Le député Bijoux défend un "axe Indopacifique fort"

Tahiti, le 29 février 2024 – Le député européen de la majorité présidentielle Stéphane Bijoux a défendu, lors du Forum entre l'Union européenne et les Pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) ce jeudi à Bruxelles, la "co-construction d'un axe Indopacifique fort pour renforcer l'insertion régionale et le rayonnement des territoires ultramarins".



Ce Forum dont c'était la 20ème édition, réunit les représentants de la Commission européenne du Parlement, des Etats membres concernés (France, Pays-Bas, Danemark) et des 13 PTOM dont la Polynésie française que Stéphane Bijoux connaît bien puisqu'il y a travaillé en tant que journaliste. "La France et l'Europe seraient beaucoup moins grandes sans les Outre-mer", a ainsi déclaré le député réunionnais, selon un communiqué.



Il "défend l'ambition portée par le président de la République Emmanuel Macron de co-construire, avec les territoires, un Axe Indopacifique fort pour rayonner sur tous les Océans et favoriser l'insertion régionale des Outre-mer". Vice-président de la Commission de développement international du Parlement européen, il a aussi appelé l'Union européenne à beaucoup plus s'appuyer sur les Outre-mer dans ses stratégies de coopérations internationales. "Jouer la carte de l'intelligence collective est une exigence de confiance et d'efficacité pour consolider un partenariat gagnant/gagnant entre l'Europe et les Outre-mer".