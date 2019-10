Le cocotier de Mama Nati

Le jardin de Mama Nati est un gigantesque tifaifai végétal, composé de verdoyants

feuillages regorgeant de fruits charnus ainsi que d'éclatantes fleurs tropicales parfumées.

Dévouée au bien-être de ses plantes, cette infatigable travailleuse cultive également son jardin

intérieur. Dotée de la capacité de converser avec la nature, elle est la gardienne de leurs savoirs

ancestraux et aime particulièrement écouter leurs enseignements assise à l'ombre du vieux miro.



Un jour, l'un des cochons élevé par son mari s'échappe de son enclos. Sa course vers

la liberté se trouve rapidement compromise lorsque, percuté par une noix tombée du cocotier, il

meurt subitement. L'homme, furieux d'avoir perdu son gagne-pain veut couper l'arbre sur le

champ. Sa femme l'en empêche en lui rappelant que cette plante est celle sous laquelle son pu

fenua a été enterré, et qu'elle est donc la seule à pouvoir décider de son sort. Désarçonné par cet

argument, il se retire sans un mot dans son fa'aapu.



Mama Nati se retrouve seule et tiraillée entre son affection pour le cocotier et la

brutalité de cet acte. Comment trancher? S'agit-il d'un meurtre? Mérite t-il la mort?

Depuis l'incident, ce dernier est plongé dans le mutisme le plus complet. Face à ce silence de

plomb, elle décide de convoquer une assemblée végétale extraordinaire afin d'éclaircir l'affaire.

Différents arbres sont invités à donner leur version des faits.

Le citronnier épineux prend la parole, et lui lance : “Avant de faire le procès d'autrui, n'est-il pas

nécessaire de faire celui de sa propre espèce ?”

Une agitation soudaine traverse le jardin. Les feuillages s'ébrouent et les écorces craquent de

toute part: l'heure n'est plus à la méditation mais à la protestation!

Que ce soit le frangipanier centenaire, le manguier en fleurs ou bien même le frêle papayer, tous

s'indignent face aux nouvelles du monde portées par les oiseaux migrateurs. Elles racontent la

souffrance d'une terre que les humains surexploitent, massacrent, calcinent, asphyxient et

empoisonnent. Leurs sèves se glacent à la pensée de ces frères et soeurs sacrifiés sur l'autel de la

démesure, et ils refusent de laisser entrer cette folie destructrice dans leur île.

Mama Nati comprend leur inquiétude et se sent honteuse d'avoir voulu juger la fatalité de la

nature.

A l'unanimité, les membres de l'assemblée lui réclame l'amnistie de leur ami. La gorge serrée,

elle acquiesse en hochant la tête et présente ses excuses au cocotier qu'elle étreint. Elle se laisse

envelopper par son énergie et sait alors qu'il accepte son pardon. Puis, les arbres tout comme

l'atmosphère du jardin s'apaisent.

Mama Nati s'en retourne à son fare. Elle a prévu de fabriquer un beau chapeau en

paeore blanchi pour son mari. Elle est sûre que ce présent tressé soulagera sa peine, car ils les

aime d'amour, ses élégantes créations.



Mareva JACQUART