Le chauffeur en fuite de l’accident de Paea retrouvé

Tahiti, le 10 janvier 2020 – Les gendarmes ont interpellé vendredi matin le chauffeur du véhicule en fuite impliqué dans l’accident mortel d’une fillette de six ans mercredi soir quartier Orofero à Paea. Le conducteur n’a pas de permis de conduire.



Le chauffeur du véhicule impliqué dans l’accident mortel qui a coûte la vie à une fillette de 6 ans mercredi soir quartier Orofero à Paea a été interpellé vendredi matin par les gendarmes. Un appel à témoin avait été diffusé depuis jeudi pour tenter de retrouver le véhicule ou son propriétaire, qui avait percuté le scooter sur lequel circulait la jeune victime et son père. Vendredi en milieu de matinée, quelques clichés de la descente de gendarmerie menée par les gendarmes à Orofero ont été diffusés sur Facebook. Le chauffeur a été placé en garde à vue et son véhicule retrouvé. Selon nos informations, il n’avait pas de permis de conduire.