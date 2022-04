Le candidat Macron adresse une vidéo à chacun des territoires d'outre-mer

Paris, France | AFP | mercredi 06/04/2022 - Le candidat Emmanuel Macron a diffusé mercredi onze vidéos destinées aux électeurs des Outre-mer, dans lesquelles il décline son projet pour chacun des départements et territoires hors-métropole, en appelant à la "force collective".



Dans chacun de ces messages vidéos, destinés aux électeurs de Mayotte, La Réunion, la Martinique, la Polynésie, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélémy, le chef de l'Etat sortant expose son "projet pour améliorer votre quotidien, pour faire bouger les choses et dans le même temps pour préparer l'avenir".



Aux habitants de Martinique, Emmanuel Macron appelle à "regarder en face les conséquences du chlordécone, parce que le chlordécone a été un scandale", en référence au pesticide polluant et pathogène, utilisé jusqu'en 1993 dans les bananeraies alors qu'il avait été interdit en France dès 1990.



"Nous avons mobilisé près de 100 millions d'euros sur ce sujet une somme inédite et il nous faudra poursuivre dans la durée avec humanité et détermination", plaide le candidat.



Aux Néo-Calédoniens, le favori des sondages estime que "le consensus reste à construire" après les trois référendums qui ont acté le maintien de l'île dans la République, en s'engageant à "regarder vers l'avant, dans le respect du résultat des consultations", mais en tendant "la main à celles et ceux qui, lors de la troisième consultation ont choisi de s'exprimer par le silence".



Aux électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, le candidat sortant promet de "vous protéger contre le changement climatique, la montée des eaux qui menacent votre littoral et qui sera un sujet décisif pour les prochaines décennies".



Le président-candidat avait déjà envoyé fin mars une lettre aux habitants des Outre-mer, personnalisé pour chaque territoire.



En 2017, Emmanuel Macron n'était arrivé en tête que dans deux collectivités ultra-marines: Wallis-et-Futuna et la Guadeloupe.