Le Tavini prépare une pétition pour « la reconnaissance de notre droit de souveraineté »

Pour le leader indépendantiste, la Polynésie doit avoir son propre ministre de la Justice à l’instar des îles Cook. « Il est très difficile de juger quelqu’un quand on ne connaît pas la culture de ce peuple, avec des idées carrées. (…). Les îles Cook ont un statut d’autonomie, il y a un ministre de la Justice, mais ils ont un autre partenaire, la Nouvelle-Zélande, c’est autre chose, très fairplay. Le temps de la colonisation est terminé. »

Concernant ses problèmes judiciaires avec l'affaire radio Tefana, Oscar Temaru n’hésite pas à parler de « règlement de compte, c’est un acharnement, il y a un homme à abattre, celui qui a fait inscrire le Pays sur la liste des pays à décoloniser. Personne n’est au-dessus des lois, ni moi, ni les présidents. Est-ce que j’ai commis le crime de lèse-majesté, je n’en sais rien… », pose-t-il la question.

Outre le lancement de cette pétition, le Tavini Huiraatira s’est également penché sur les futures élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020. « Nous allons sortir plusieurs noms, puis ce sera un comité restreint qui fera les analyses », confie Oscar Temaru, qui aimerait bien qu’en plus d’un député à l’Assemblée nationale, Moetai Brotherson, le Tavini Huiraatira ait également un représentant au Palais du Luxembourg.

Les noms devraient être connus « dans la semaine », précise Valentina Cross, à la fin de cette journée de conseil.

Concernant d’éventuelles alliances notamment avec le Tahoeraa, de prime abord, cela ne semble pas à l’heure du jour. « Ce n’est pas uniquement des règles mathématiques et des alliances comme cela sans lendemain, il faut vraiment voir un positionnement sur du long terme et aujourd’hui, les têtes des deux grands partis ne discutent pas beaucoup », nous confie Richard Tuheiava, l’ancien sénateur souverainiste entre 2008 et 2014.