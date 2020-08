Le Salon du tourisme de septembre est annulé

Tahiti, le 20 août 2020 - En raison de la situation sanitaire et principalement de l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, le Conseil des ministres a pris hier la décision d'annuler le Salon du Tourisme qui devait se dérouler les 4, 5 et 6 septembre à Papeete. Tahiti Tourisme et Air Tahiti réfléchissent à la mise en place d'un format virtuel de l’événement.



Compte tenu de la situation sanitaire et de l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes qui sera certainement prolongée pour le mois de septembre, le Conseil des ministres, dans sa séance du 19 août, a pris la décision d'annuler l'organisation de la 25e édition du Salon du Tourisme prévu les 4, 5 et 6 septembre prochain. Les frais engagés par les partenaires seront remboursés. « Les modalités seront communiquées par l’organisateur », précise la Présidence de la Polynésie française.

Mais si le salon est annulé sous sa forme traditionnelle, Tahiti Tourisme et Air Tahiti réfléchissent à la mise en place d'un format virtuel de l’événement. Cette solution sera développée dans les prochains jours et proposée aux exposants. Pour cette édition du Salon du tourisme, 84 pensions de famille, 18 hôtels, cinq meublées du tourisme, trois transporteurs maritimes (croisière inclus) et de nombreux prestataires d’activités étaient inscrits.

« La prochaine édition du Salon du Tourisme, rendez-vous incontournable depuis 2007, était particulièrement attendue tant par le public, avide d’évasion dans nos îles, que par les exposants dont l’activité commerciale est très affectée par la crise sanitaire. Dans le contexte actuel, son annulation est une décision responsable et Tahiti Tourisme travaille d’ores et déjà sur une solution qui permettra de mettre en relation exposants et visiteurs au travers d’offres proposées sur le site web de Tahiti Tourisme », indique le directeur général de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin.

Sur le format virtuel du salon, la directrice des opérations locales de Tahiti Tourisme, Vaima Deniel, explique que « le principe est de centraliser les offres sur le site internet de Tahiti Tourisme avec une mise en relation directe avec les partenaires. Un accompagnement des partenaires absents sur le web est également en cours de réflexion », Tahiti Tourisme communiquera les détails de l’organisation dans les prochains jours.