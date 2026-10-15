Le RN veut déjà faire tomber des têtes

Paris, France, 15 octobre 2026. Conseil constitutionnel, Banque de France, hauts fonctionnaires et même Commission européenne : plus les sondages confortent leur espoir d'accéder au pouvoir, plus Marine Le Pen et son entourage multiplient les menaces, explicites ou feutrées, envers ceux qui pourraient empêcher le Rassemblement national d'appliquer son programme.





Chaque jour, un nouvelle cible. Jeudi, c'était au tour du gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, de s'attirer les foudres de Jean-Philippe Tanguy : pour le fidèle lieutenant de la candidate du RN à la présidentielle, l'ex-secrétaire général de l'Elysée "se comporte toujours comme un macroniste" donc "il faut qu'il parte".



Sa faute? Avoir déclaré la veille, devant l'assemblée du Fonds monétaire international (FMI) réunie à Bangkok, que dans l'Hexagone, le budget pouvait être "adopté même sans majorité au Parlement" - sous-entendu par 49.3 ou par ordonnances.



Assez pour "avoir franchi la ligne rouge" selon M. Tanguy, qui considère que certains magistères ne doivent "pas faire de politique" et demeurer "parfaitement neutre".



L'exigence vaut également pour Amélie de Montchalin, qui fait à ses yeux "beaucoup trop de politique" à la Cour des comptes, et surtout pour Richard Ferrand. Le sort du président du Conseil constitutionnel a été scellé mercredi soir par Marine Le Pen elle-même : "Il doit quitter la tête de l'institution", car "il a rompu avec (son) obligation de neutralité".



L'ancien président de l'Assemblée nationale, lui aussi proche du chef de l'État, se voit reprocher ses propos sur la clé de voûte du programme de l'extrême droite : réformer la constitution par référendum, "ça n'existe pas (...) il n'y pas de débat", a-t-il tranché dans un récent podcast.



"Arguments indigents", a-t-elle répliqué en rappelant l'importun à son "interdiction de se prononcer sur une affaire qui n'a pas encore été soumise au Conseil constitutionnel". Dans la foulée, son équipe de campagne s'est empressée de diffuser à la presse un article de loi remontant à 1958, "base juridique" de cette obligation faite aux Sages de ne "prendre aucune position publique" sur les sujets relevant de leur compétence.