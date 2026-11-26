

Le Rāhui No Papara suspendu les 1er et 2 décembre

Tahiti, le 26 novembre 2026 - Les zones de pêche règlementée du Rāhui No Papara sont provisoirement ouvertes à la pêche les 1er et 2 décembre prochain.



Le conseil des ministres a validé mercredi deux jours d'ouverture des zones de pêche réglementée du lagon de Papara. Sur proposition du comité de gestion "Rāhui No Papara", la pêche y sera ouverte de 8 heures à 15 heures le mardi 1er dans la zone "Rāhui No Patere I Papara" (pointe Patere) et le mercredi 2 décembre dans la zone "Atimaono" (de la passe Te Avaraa à la limite de la commune de Teva I Uta).



Seule la pêche aux poissons est autorisée, à la ligne ou au fusil sous-marin. Les prises sont limitées à 20 poissons par pêcheur et à 60 poissons par embarcation, quelles que soient l'espèce et la taille.



La zone "Atimaono" a été créée le 28 novembre 2019 et la zone "Rāhui No Patere I Papara" le 16 janvier 2020. L'interdiction de pêche y a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.



Depuis, les pêcheurs de Papara y limitent leur activité. Les contrevenants s'exposent à une amende de pouvant aller jusqu'à 179.000 francs , à la saisie des prises et du matériel ou de l'embarcation.



Une première ouverture temporaire a eu lieu en 2024 dans les deux zones et a permis de sensibiliser de nombreux pêcheurs à la gestion des ressources. Le 8 octobre dernier, le comité de gestion a proposé une nouvelle ouverture, afin que les pêcheurs puissent à nouveau mesurer les résultats de leurs efforts.



Les journées de pêche des 1er et 2 décembre y seront encadrées par la Direction des ressources marines (DRM) et le comité de gestion. Les captures seront comptées et mesurées, puis comparées à celles de l'ouverture de 2024.

le Jeudi 26 Novembre 2026 à 09:56 | Lu 216 fois



