Le Port autonome met de l’ordre à Phaëton

“Tout navire au mouillage sans autorisation est en situation irrégulière”, prévient l’autorité portuaire (Crédit : ACL/archive).
Tahiti, le 3 novembre 2026 – “Mouillage interdit sans autorisation”. Dans un communiqué publié ce mardi matin sur les réseaux sociaux, le Port autonome fait état d’un recensement en cours dans la baie de Phaëton à l’aube de la saison cyclonique : les propriétaires de navires doivent “se faire connaître” sous 15 jours “à compter de la remise ou de l’apposition du présent avis”.
Comme annoncé suite au renflouement du Anne Bonny mi-octobre, le Port autonome de Papeete procède au recensement des bateaux stationnés dans la baie de Phaëton, à Taravao. “Un navire mal amarré ou dégradé peut dériver, couler et polluer”, est-il rappelé dans un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux. En application de l’article D. 112-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, “tout navire au mouillage sans autorisation est en situation irrégulière”, prévient l’autorité portuaire.
À l’aube d’une saison cyclonique à haut risque, les propriétaires de bateaux sont donc invités à “se faire connaître” en présentant une pièce d’identité et les documents du navire (titre de navigation ou acte de francisation, attestation d’assurance, avis d’opération nautique). Un délai de 15 jours est accordé “à compter de la remise ou de l’apposition du présent avis”. En cas d’absence d’autorisation de mouillage délivrée par le Port autonome, le retrait du navire est demandé. Des actions pourront également être engagées, telles qu’un “déplacement d’office du navire, aux frais et risques de son propriétaire”.
Comme annoncé suite au renflouement du Anne Bonny mi-octobre, le Port autonome de Papeete procède au recensement des bateaux stationnés dans la baie de Phaëton, à Taravao. “Un navire mal amarré ou dégradé peut dériver, couler et polluer”, est-il rappelé dans un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux. En application de l’article D. 112-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, “tout navire au mouillage sans autorisation est en situation irrégulière”, prévient l’autorité portuaire.
À l’aube d’une saison cyclonique à haut risque, les propriétaires de bateaux sont donc invités à “se faire connaître” en présentant une pièce d’identité et les documents du navire (titre de navigation ou acte de francisation, attestation d’assurance, avis d’opération nautique). Un délai de 15 jours est accordé “à compter de la remise ou de l’apposition du présent avis”. En cas d’absence d’autorisation de mouillage délivrée par le Port autonome, le retrait du navire est demandé. Des actions pourront également être engagées, telles qu’un “déplacement d’office du navire, aux frais et risques de son propriétaire”.