

Le Pays veut “démocratiser” le padel

Tahiti, le 6 novembre 2026 - Alors que le Pays vient d’attribuer une subvention de 150 000 millions de francs à l’association Fei-Pi 1923 pour la construction de six terrains de padel à Arue, la ministre des Sports, Vanina Pommier, a indiqué vendredi qu’il s’agissait là d’un projet plus global qui vise notamment à démocratiser la discipline et à créer un véritable complexe sportif.



Le 4 novembre, le Pays a pris un arrêté en conseil des ministres pour acter l’attribution de 150 millions de francs destinés à l’association Fei-Pi 1923 afin qu’elle construise six terrains de padel à Arue au titre des Jeux du Pacifique au cours desquels cette discipline ne sera pourtant pas représentée.



Si ce sport fait un carton au Fenua depuis déjà plusieurs années, cette annonce a notamment fait réagir la troisième adjointe au maire de la commune, Anna Yon Yue Chong, qui s’est emparée de sa page Facebook pour exprimer son ressenti. “+10 francs le litre d’essence pour économiser l’argent public et à côté on subventionne… du Padel ? À nous expliquer svp !”, s’est-elle ouvertement interrogée avant d’assurer qu’un “tel financement appelle une justification précise de son intérêt pour la population”.



Clubs bâtisseurs



Interrogée vendredi sur cette subvention, la ministre des Sports et de la Jeunesse a indiqué qu’il s’agissait d’un “projet plus global” : “Le projet, c'est vraiment la construction d'un complexe qui va permettre d'accueillir six terrains de padel couverts. Sur le projet global, les 150 millions, c'est la participation du Pays et en face de ça, on a aussi une participation privée.”



La ministre a également justifié l’attribution de cette subvention à l’association Fei-Pi 1923 : “C’est simple, elle fait partie des clubs bâtisseurs de ce pays. On a une liste de clubs bâtisseurs qui, pour certains, ont bénéficié de financements dans le cadre des Jeux du Pacifique parce que leurs clubs ont été retenus pour permettre l'organisation de compétitions dans le cadre des Jeux. En face de ça, la volonté du Pays, c'était quand même de pouvoir accompagner et participer à la rénovation, la remise en état ou des projets structurants pour les autres clubs bâtisseurs.” Elle rappelle par ailleurs que l’association a la maitrîse de son emprise foncière.



Rénovation et structuration



Pour le Pays, les Jeux du Pacifique étaient une “opportunité de pouvoir venir à la rénovation pour ceux qui accueillent les épreuves, et pour ceux où ce n'était pas le cas, de venir quand même, venir les aider, les accompagner sur des projets, soit de rénovation, soit de structuration, ou soit des nouveaux projets qui restent dans l'enceinte du club”. La ministre précise par ailleurs que dans le cadre de ces Jeux, le Pays a des conventions avec chaque club pour pouvoir “démocratiser la pratique” et ce alors même que le padel est un sport onéreux.



La “volonté” du Pays est “simplement de permettre à des jeunes de quartiers prioritaires, à des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir pratiquer le padel, d'avoir une structure qui va mettre en place ce qui est nécessaire pour aller les chercher, les amener, payer des personnes qui vont leur donner des cours, qui vont organiser les initiations”. La ministre précise par ailleurs que la subvention ne se limite pas à la construction des six terrains de padel mais à la réalisation d’un vrai complexe sportif comprenant des espaces d’accueil et de convivialité, des vestiaires, des sanitaires et des aménagements techniques.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 6 Novembre 2026 à 14:57 | Lu 846 fois



