Le Nord et le Pas-de-Calais sous la neige, trois blessés

Lille, France | AFP | jeudi 08/01/2025 -Le Nord et le Pas-de-Calais se sont réveillés jeudi matin sous la neige, avec des conditions de circulation difficiles qui ont fait au moins trois blessés, et cinq départements du nord-ouest demeurent placés en vigilance orange pour risque de crues.



Plusieurs accidents ont eu lieu dans le Pas-de-Calais, dont un dans la nuit de mercredi à jeudi, qui a fait trois blessés sur la commune de Marck (pas de Calais), a indiqué la préfecture.



"Quelques autres accidents matériels sans gravité ont également eu lieu, essentiellement sur le réseau secondaire", précise-t-elle dans un communiqué.



Des pannes d'électricité touchent actuellement plusieurs secteurs: ceux d'Arras, Béthune, Lens et Calais avec 1.000 foyers impactés, selon la même source.



Dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la vigilance orange pour neige-verglas a débuté mercredi, la neige tenait au sol jeudi matin, et Météo France relève "entre un et cinq centimètres" de neige, dans son dernier bulletin publié à 6H.



Les transports scolaires et les lignes de transport interurbain par autocar restent à l'arrêt jeudi dans ces deux départements, après avoir été suspendus mercredi, a indiqué la Région Hauts-de-France.



Ces précipitations doivent perdurer dans la matinée de jeudi, puis devraient se déplacer vers l'est. La fin de la vigilance orange est prévue à 12H00.



- risque de regel dans la nuit -



Sur l'ensemble de l'épisode, les hauteurs de neige pourront atteindre à certains endroits dix centimètres et très ponctuellement jusqu'à quinze centimètres sont possibles sur le relief du Boulonnais.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, "les températures vont devenir nettement négatives sur les Hauts-de-France", il faudra donc "être particulièrement attentif au risque de regel des chaussées", a aussi mis en garde Météo France.



Cet épisode hivernal est "non exceptionnel pour les régions concernées" mais "suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", a-t-il noté.



La circulation des poids lourds y est interdite "sur l'ensemble du réseau routier secondaire" jusqu'à jeudi midi, selon un arrêté des préfectures de ces départements.



La vitesse des véhicules de moins de 3,5 tonnes a été abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales des Hauts-de-France.



Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les dépassements ont été interdits et la vitesse maximale autorisée plafonnée à 80 km/h sur les autoroutes et routes nationales de toute la région, selon le même arrêté préfectoral.



Des suppressions de trains express régionaux (TER) et perturbations "sont à prévoir" jeudi matin dans le nord des Hauts-de-France, a prévenu la SNCF sur le compte X @TERHDF.



A Lille, la neige qui a recouvert dès mercredi soir toits et trottoirs d'un fin manteau blanc, tombait à nouveau jeudi matin.



Dans le Pas-de-Calais, certaines routes étaient passablement enneigées.



Par ailleurs, cinq départements ont été placés en vigilance orange crues, synonyme de risque de débordements importants de cours d'eau, dès mercredi soir et l'étaient toujours jeudi matin: l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Ille-et-Vilaine.



Vendredi, une nouvelle perturbation abordera le nord-ouest du pays, selon Météo France. Des chutes de neige sont attendues "le long d'un axe allant de la Normandie à la Bourgogne" et "une aggravation du niveau de vigilance "neige-verglas" est possible. Par ailleurs, l'institut note également "des chutes de neige importantes dans les Alpes".



zl/cnp/jp/

le Mercredi 8 Janvier 2025 à 23:31 | Lu 44 fois