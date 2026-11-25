

Le Cesec cloue au sol le schéma aérien

Tahiti, le 25 novembre 2026 – Un projet à 48 milliards de francs, des ambitions touristiques jugées trop optimistes et des arbitrages gouvernementaux qui n'ont pas attendu l'avis de la société civile. Le Cesec a rendu ce mercredi un avis largement défavorable (38 voix pour, quatre abstentions et une voix contre) sur le schéma directeur du transport aérien 2026-2036. Parmi les points de crispation, le projet d'aéroport international de Nuku Hiva, retenu par le Pays alors même que les hakaiki privilégient une desserte régionale… du moins dans un premier temps. Car avant de faire venir davantage de touristes, encore faudrait-il pouvoir les loger.





Le Pays avait pourtant tiré quelques enseignements des critiques de la Chambre territoriale des comptes (CTC) sur le précédent schéma directeur, resté essentiellement théorique. Cette fois, le document s'appuie sur un véritable diagnostic et sera soumis à l'approbation de l'assemblée. Mais pour ce qui est d'associer la société civile aux choix stratégiques, le gouvernement semble avoir quelques progrès à faire. Le 19 novembre, trois arrêtés fixant le cadre des futures délégations de service public (DSP) étaient déjà publiés, consacrant notamment le choix d'un lot unique pour la desserte interinsulaire.



“Comment donner un avis utile sur un texte dont les décisions essentielles ont déjà été prises ?” s'est agacé Jeff Benhamza. “On nous consulte sur le schéma quand le cœur du dispositif est déjà déroulé.” Un “manque de respect de l'institution”, a renchéri Heirangi Nouveau au nom de la commission, qui n'a même pas eu le temps d'analyser ces arrêtés.



Sur le fond, les incertitudes financières sont nombreuses. Et alors que le coût annuel des DSP devrait quasiment doubler pour atteindre 2,4 milliards de francs, Jeff Benhamza s'interroge : “Quel sera l'impact qu'il faut attendre sur le prix du billet pour les habitants des îles ?” Une question à laquelle le schéma n'apporte pas de réponse.



Représentant de l'industrie touristique, Thierry Buttaud a salué quelques avancées, notamment l'élargissement des horaires d'ouverture des aéroports et l'amélioration des correspondances avec les vols internationaux.



Des sièges mais pas de lits



Mais le professionnel a surtout pointé du doigt le grand absent du schéma : l'hébergement. Dans son scénario le plus volontariste, le Pays table sur 450 000 touristes, contre 282 000 en 2025. Un objectif qui, selon la stratégie touristique Cap 2033, nécessiterait 4 100 chambres supplémentaires. Soit l'équivalent de 41 hôtels de 100 chambres. “On va les mettre où ? On va les construire où ? Sur quelles îles ? Celles qui sont déjà saturées ou les nouvelles ? (…) Avec quel foncier ? Qui va financer ?”



Représentante des pensions de famille, Martine Nesa a, elle, rappelé que les petites structures pourraient aussi contribuer à étoffer l'offre d'hébergement, à condition d'être soutenues par le Pays : “Il y a des gens derrière qui travaillent, (…) qui souhaitent agrandir, qui souhaitent embaucher.”



Cette question des capacités d'accueil prend une dimension toute particulière aux Marquises, où le Pays ambitionne de se doter d'un aéroport international à Nuku Hiva à l'horizon 2034, pour un coût évalué à 15,8 milliards de francs. Le Cesec s'étonne d'ailleurs que, des trois scénarios présentés aux Marquisiens, seul celui de l'ouverture à l'international figure dans le schéma, alors même que les hakaiki ont signifié début novembre au président du Pays leur préférence pour un aéroport régional. Un président qui leur avait pourtant assuré que “rien ne se décidera sans les Marquisiens”.



Et si le Pays envisage des vols directs vers la Californie, la clientèle attendue serait essentiellement française et européenne. “Est-ce que le marché visé et la route choisie correspondent ?” s'est interrogé Thierry Buttaud. Hébergement, routes, eau, déchets : autant de besoins exclus du budget. Plus étonnant encore : “On construit un aéroport international, on chiffre un budget, mais on ne dit pas combien on va avoir de touristes en plus.” “Il faut que le projet soit pensé comme un projet de destination touristique, et pas seulement comme un projet d'infrastructure”, a-t-il insisté. Car “le touriste ne vient pas pour l'avion. Il vient pour séjourner et visiter. Un schéma aérien qui ignore la capacité d'accueil risque de financer des sièges qui ne trouveront pas de lit”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 25 Novembre 2026 à 16:18 | Lu 392 fois



