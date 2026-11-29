Biarritz​ (France), le 29 novembre 2026 - Les tensions et les violences, comme samedi à Biarritz, autour des banquets du Canon français, accusé par ses détracteurs de véhiculer des idées d'extrême droite, sont le reflet d'une bataille politique, dans un contexte de polarisation élevée en France à l'approche de l'élection présidentielle.



Le Canon français organise depuis 2021 des banquets en France qui rassemblent des dizaines de milliers de convives, béret sur la tête, autour de de chansons françaises et de “plats campagnard” pour “valoriser le terroir et le patrimoine”.



Fondée par Géraud de La Tour et Pierre-Alexandre de Boisse, basée à Tours, la société organisatrice propose aussi des banquets privés pour les entreprises et les collectivités.



Le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin figure au capital de cette entreprise.



Polémiques



Depuis la prise de participation de M. Stérin début 2025, ces ripailles sont accusées par la gauche et l'extrême gauche d'être le faux-nez d'un projet identitaire d'extrême droite et de véhiculer ces idées derrière une vitrine patriotique et franchouillarde.

En mai, le parquet de Caen a ouvert une enquête après des signalements effectués par des élus de gauche concernant notamment des saluts nazis lors d'un banquet le 18 avril.



La maire socialiste de Quimper Isabelle Assih avait alors refusé d'accueillir dans sa ville un banquet, recevant ensuite une “vague de propos haineux”.



Le Canon français dispose d'une charte qui invite chaque participant à “ne pas imposer ses idées politiques” ou “ses remarques grivoises” et interdit de venir avec une arme ou de “boire le vin au goulot”.



Violences à Biarritz



Samedi à Biarritz, environ 2.000 manifestants ont tenté d'empêcher les quelque 1.500 convives de rejoindre le site du banquet, obligeant les forces de l'ordre à intervenir.



Selon la procureure de la République de Bayonne, qui a ouvert une enquête pour violences aggravées, sept policiers ont été blessés – dont un hospitalisé – ainsi que cinq participants au repas.



Enjeux “identitaires”



Dans ces banquets, il y a une dimension “identitaire” autour de la “définition de ce à quoi on veut que la France ressemble”, affirme le chercheur en sciences politiques au Cevipof Antoine Marie.



“Le choix des chansons et des produits indique”, selon lui, “une vision assez traditionaliste de la société : un rejet des musulmans quand il n'y a que du porc, et peut-être aussi pour certains, un rejet de la gauche et des élites progressistes des grandes villes avec l'absence de plats végétariens par exemple”.



Bataille de “légitimité”



Pour Antoine Marie, ces tensions sont le reflet d'une “bataille pour la légitimité d'exister”, dans le champ politique ou “dans l'espace physique aussi”.



Les banquets “peuvent être perçus comme une force dangereuse par la gauche parce qu'ils sont un point de ralliement et de sociabilité” qui peuvent permettre “de recruter de nouvelles personnes, de coordonner ceux qui sont déjà sympathisants”, explique-t-il.



La violence des opposants à Biarritz vise selon lui à “envoyer un signal de dissuasion” pour que ces événements à l'avenir “soient empêchés” ou que leur “probabilité soit diminuée”.



Signe de polarisation “élevée” ?



La polarisation politique est “un phénomène ancien” : “les cultures politiques opposées ont tendance à se détester, dans des proportions souvent amplifiées par les médias partisans et les algorithmes des réseaux sociaux et par le fait que les gens sont enfermés dans des chambres d'écho idéologiques” et, du coup, “surestiment le niveau d'hostilité et de haine du camp d'en face”, explique le chercheur.



Si le niveau de polarisation est “assez élevé” en France, plus que dans beaucoup de pays européens mais “moins” qu'aux États-Unis, “il faut toujours se rappeler que le pays est aussi fait de gens, nombreux, qui sont modérés politiquement” et “désapprouvent fortement la violence politique”, relativise-t-il.



Droite/gauche



Côté responsables politiques, les candidats de la droite et de l'extrême droite ont vivement dénoncé les violences à Biarritz. Marine Le Pen (RN) a fustigé des “milices d'extrême gauche armées” qui “s'attaquent à des braves gens qui n'ont rien demandé” et Bruno Retailleau (LR) des “fascistes rouges” qui doivent être “punis sévèrement”.



Le député socialiste de Caen Arthur Delaporte a, lui, jugé que ces débordements pouvaient s'apparenter à des “troubles à l'ordre public” et conduire à interdire ces événements.