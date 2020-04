Le BTP “prêt à reprendre”

Ce guide que vous évoquez indique notamment que “se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du savon est une condition incontournable pour autoriser l’activité”. Est-ce qu'il est possible d'appliquer cette précaution pour tous les chantiers ?

“Le guide s'articule autour de trois consignes principales. La distanciation, le lavage des mains et le port des masques et des gants. Alors sur la distanciation, pour les chantiers bâtiment, cela va être compliqué en effet de faire respecter cette mesure. Il reviendra à chaque maitre d'ouvrage de limiter la coactivité. C'est-à-dire éviter qu'il y ait en même temps le peintre, le carreleur, l'électricien ou le plombier. Il y a donc une organisation au préalable à prévoir. Pour le lavage des mains, il y a toujours de l'eau quelque part sur un chantier. Mais si je prends l'exemple encore d'un bâtiment, les personnes qui travaillent au quatrième étage, n'auront pas forcément accès à un point d'eau. Nous avons donc préconisé dans notre guide de fournir deux bouteilles d'eau à chaque travailleur pour qu'ils puissent se laver fréquemment. Ce n'est pas compliqué à mettre en place, et ça ne coûte pas forcément plus cher.”



Concernant le port des masques, sera-t-il obligatoire sur les chantiers ?

“Le guide indique que le port du masque n’est obligatoire que dans les cas où on est amené à travailler à moins d'un mètre d'une autre personne, ou lorsque l'on intervient chez un particulier qui a été contaminé par le virus. Et dans tous les autres cas, le port du masque n'est pas obligatoire. Il revient donc à la direction de chaque entreprise, en concertation avec ses salariés, de décider si elle veut rendre le port du masque obligatoire. Dans ce cas, on préconise l'utilisation de masques en tissu avec lesquels il est plus facile de travailler sur un chantier et que l'on trouve facilement aujourd'hui. Avec ce masque, on recommande aussi de porter une visière pour une protection complète.”



A partir de quand on peut espérer une reprise “normale” de l'activité dans le BTP ?

“Comme je l'ai dit, nous avons rendus nos recommandations au Pays pour le fameux guide. On attend maintenant la promulgation en conseil des ministres qui pourraient intervenir cette semaine ou la semaine d'après. A partir de là, l'activité pourra repartir avec un cadre bien spécifique. Ensuite il y aura un travail d'information à faire dans toutes les entreprises. D'ailleurs, le guide prévoit un questionnaire pour se renseigner sur l'état de santé des travailleurs. Cette fiche constitue un auto-diagnostic destiné aux travailleurs. Il permet d’évaluer son état de santé avant de se rendre sur son lieu de travail, ou bien en arrivant sur le chantier, voire en cours de journée.”