Le "dossier de l’horreur" devant la Cour d’appel

PAPEETE, le 2 août 2018 - Une femme de 48 ans comparaissait ce jeudi devant la Cour d’appel pour avoir torturé sa fille handicapée mentale pendant de longues années. A force de violences répétées, la victime était devenue aveugle. En première instance, la prévenue avait écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme.



L’affaire présentée ce jeudi devant la Cour d’appel de Papeete a été particulièrement éprouvante pour l’auditoire, y compris pour les magistrats qui devaient juger une mère de famille pour de lourdes maltraitances commises sur sa fille handicapée mentale entre 2007 et 2012. La jeune fille avait été retrouvée dans la rue par les gendarmes. Emmenée à l’hôpital, les médecins avaient constaté que le pronostic vital de la petite était engagé. Elle souffrait de multiples blessures, du scorbut, présentait un état de malnutrition avancé et ne pesait plus que 32 kilos. A force de coups, elle avait perdu la vision d’un œil. Son nez était fracturé.



L’enquête avait laissé apparaître qu’un an après sa naissance, la petite, qui souffrait d’un handicap mental avait été placée dans une famille d’accueil avant d’en être extraite à la demande de la prévenue qui souhaitait récupérer sa garde. C’est alors qu’avait commencé une longue série d’actes de maltraitance.



L’expertise psychiatrique de la prévenue a établi que le discernement de cette dernière était altéré. Face aux magistrats de la Cour d’appel ce jeudi, la femme, qui a depuis été placée sous tutelle, a tenté de minimiser les faits en concédant quelques "coups avec la main. " Ce qui a passablement agacé le président de la Cour d’appel qui a saisi une photo de la victime avant son hospitalisation en s’exclamant : "madame, lorsque l’on regarde cette photo, on dirait une femme de 60 ans qui sort d’un camp de concentration !"