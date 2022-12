La vente d’alcool autorisée pour le réveillon

Le conseil des ministres a statué mercredi sur l’autorisation de la vente d’alcool à consommer sur place pour la nuit du réveillon. Elle est habituellement interdite de 1 à 7 heures du matin.







Les fêtards peuvent se réjouir, la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place est autorisée avec du rab horaire dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à l’occasion du réveillon. Habituellement interdit entre 1 heure et 7 heures du matin, les bars et les boîtes de nuit pourront, pour la nuit du Nouvel-an, vendre de l’alcool avec des restrictions horaires assouplies. Le conseil des ministres a acté cette décision mercredi, en estimant que la nuit du Nouvel-an représente “un enjeu économique majeur pour le secteur des bars, qui a beaucoup souffert des fermetures de frontières et autres mesures de restriction liée à la pandémie, y compris lors des réveillons de 2020 (couvre-feu) et de 2021 (des événements annulés au dernier moment par le haut-commissariat)”. Cette dérogation n’intéresse que les seuls détenteurs de la licence de 4e catégorie. Enfin, elle ne cible que les ventes de boissons sur place et non celles à emporter, qui seront interdites à partir de 20 heures le 31 décembre.