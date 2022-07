La ruée sur les stations-services

Tahiti, le 30 juin 2022 – À la veille de l'augmentation du carburant de +35 Fcfp au 1er juillet, les particuliers se sont rués sur les stations-services jeudi soir.



Déjà fortement sollicitées depuis l'annonce de la revalorisation massive des prix du sans-plomb et du gazole de +35 Fcfp/litre au 1er juillet en Polynésie française, les stations-services ne désemplissaient pas jeudi soir à la veille de l'application de l'augmentation tarifaire. Camions citernes de ravitaillements en rotations permanentes, embouteillages à l'entrée des stations, véhicules parfois chargés de jerricans pour faire des réserves pendant que le prix du carburant était encore à 146 Fcfp/l pour le sans-plomb et 148 Fcfp/l pour le gazole… Dès vendredi, les tarifs passeront respectivement à 181 Fcfp/l et 183 Fcfp/l.