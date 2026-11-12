

La réforme des médecins passe de 2,56 milliards à 317 millions

Tahiti, le 12 novembre 2026 – La grève est suspendue, mais les engagements restent à concrétiser. Interpellé ce jeudi à Tarahoi par Nuihau Laurey et Hinamoeura Morgant-Cross sur les réformes statutaires des personnels de santé, le gouvernement maintient son objectif d'une entrée en vigueur du nouveau statut des praticiens hospitaliers au 1er janvier 2027. Mais les revendications ont été sérieusement revues à la baisse et, à quelques jours de l'arrivée du budget primitif 2027 à l'assemblée, leur financement reste encore à préciser.



Deux semaines après avoir reçu les représentants des personnels de santé à Tarahoi, Nuihau Laurey et Hinamoeura Morgant-Cross ont remis le dossier sur la table. Au lendemain de leur rencontre avec les élus de l'assemblée, le 29 octobre, l'intersyndicale CSTP-FO et A Ti'a i mua avait décidé de mettre son mouvement de grève entre parenthèses. Mais “cette suspension ne signifie pas que les problèmes sont réglés”, a rappelé Nuihau Laurey. Les deux élus non inscrits évoquent notamment les 71 jeunes médecins polynésiens qui ont récemment lancé un appel pour pouvoir revenir exercer au Fenua, mais surtout y rester. Et la mobilisation se poursuit : ce jeudi à 5 heures, le collectif "Soignons ensemble la santé" affichait déjà 805 signatures sur les 1 000 espérées pour sa tribune de soutien à la santé publique.



C'est Vannina Crolas qui leur a répondu, rappelant que Raihei Ansquer était “en conflit d'intérêts [...] en sa qualité de praticien hospitalier”. “La suspension du conflit social ne règle pas à elle seule les difficultés de nos personnels de santé”, a reconnu la ministre de la Fonction publique.



Sur le calendrier, elle se veut catégorique : “Oui, nous nous y sommes engagés, nous tiendrons notre engagement.” Le nouveau statut des praticiens et la réforme de la permanence des soins prévoient bien une entrée en vigueur “au 1er janvier 2027”. Examinés le 13 octobre par le Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), les deux textes ont été transmis au Conseil sanitaire et social polynésien (CSSP) pour avis, avant leur passage à Tarahoi. “Le respect de cette date dépend aussi du rythme d'examen de chacune de ces instances”, a toutefois prévenu Vannina Crolas.

De 2,56 milliards à 317 millions par an

Statut unique entre le CHPF et la Direction de la santé, mobilité facilitée, astreintes harmonisées, primes de fidélisation et d'exercice dans les archipels… La réforme entend rendre les postes plus attractifs. Mais les arbitrages du gouvernement ont considérablement réduit la facture. Selon Vannina Crolas, les demandes initiales des praticiens représentaient un surcoût annuel de “2,56 milliards” de francs. Les mesures finalement retenues le ramènent à “317 millions par an”. “C'est un effort considérable mais juste et soutenable”, a-t-elle défendu.



Exit notamment la revalorisation de la grille indiciaire, déjà supérieure de “16 % en moyenne” à celle applicable au niveau national, selon la ministre. Même sort pour l'indemnité d'engagement de service public exclusif, qui aurait représenté “plus de 740 millions par an”, soit “200 000 francs par mois et par praticien hospitalier”. Pour Vannina Crolas, la réforme est une “nécessité”, mais ne doit pas se résumer à “un simple copier-coller du modèle français”. Elle doit aussi tenir compte de ce que les finances publiques peuvent supporter dans la durée.



Pour les autres personnels, soignants comme non-soignants, les discussions se poursuivent jusqu'au 7 décembre. Le gouvernement s'engage à finaliser les travaux statutaires “au plus tard le 30 juin 2027”, pour une adoption avant la fin de l'année.

Des postes budgétés, une réforme en attente

Reste la question des moyens. Alors que le budget primitif 2027 doit être transmis à l'assemblée au plus tard le 15 novembre, Vannina Crolas a réaffirmé que plusieurs créations de postes y sont déjà prévues : 17 à la Direction de la santé, dont deux praticiens hospitaliers à Uturoa et 15 postes pour les autres personnels. S'y ajoutent les 18 postes déjà créés au collectif budgétaire 2026 pour le Smur du Sud, ainsi que la reconduction des 470 millions de francs consacrés au fonctionnement de l'hôpital de Uturoa.



En revanche, pour financer le nouveau statut des praticiens, la ministre prévient que “rien ne peut être inscrit aujourd'hui” tant que la réforme n'a pas été adoptée par l'assemblée. Et puisque “90 % des praticiens” exercent au CHPF, c'est son budget qui sera le plus lourdement sollicité.



Enfin, Nuihau Laurey avait demandé au gouvernement de confirmer que les réformes ne seraient pas repoussées en raison des échéances électorales. Vannina Crolas lui a répondu “sans ambiguïté” : “Le calendrier électoral de 2027 n'a jamais été et ne sera pas un critère de mise en œuvre de ces réformes.” Seul le temps consacré à la concertation pourrait, selon elle, faire évoluer les échéances. À moins de deux mois de l'entrée en vigueur annoncée du nouveau statut, le calendrier électoral ne serait donc pas un problème. Le calendrier budgétaire, lui, pourrait en revanche réserver quelques sueurs froides à un gouvernement toujours sans majorité absolue à Tarahoi.

PSG, la grande réforme attendra La réforme de la Protection sociale généralisée (PSG) est-elle toujours une priorité ? C'est la question posée jeudi à Tarahoi par Pascale Haiti-Flosse (Tapura), qui a dénoncé l'absence de réforme structurelle après la suppression de la TVA sociale et les turbulences autour du régime des non-salariés (RNS), dont l'assemblée a voté deux fois l'abrogation, toujours en attente de promulgation.



La ministre de la Santé, Raihei Ansquer, assure que la PSG reste une priorité, tout en reconnaissant une communication souvent “cacophonique” autour du RNS. “Le gouvernement en prend sa part”, a-t-elle concédé. Mais toute réforme de fond imposera des choix difficiles entre recettes supplémentaires et réduction des dépenses, voire baisse des prestations. Une option qu'elle écarte.



Des économies en attendant le grand chantier



Face aux réticences des élus à engager une réforme structurelle d'ici la fin de la mandature, le gouvernement préfère avancer par étapes. Des mesures de rationalisation sont annoncées dès 2027, tandis que les travaux sur la fusion des régimes et la gestion par branches se poursuivront. La concertation prendra “sans doute bien plus qu'une année”, prévient la ministre.



Au programme : une meilleure répartition des dépenses entre les branches maladie et famille-handicap, l'alignement de l'indemnité maternité des non-salariés sur celle des salariés et un contrôle renforcé des arrêts maladie. Raihei Ansquer exclut “à ce stade” toute hausse des taux de cotisation. Le soutien du Pays à la PSG augmentera en 2027 via le Fonds pour la protection sociale universelle (FPSU), alimenté par le budget général et de nouvelles taxes.



“La réforme de la PSG ne se fera ni contre l'assemblée, ni sans elle, mais elle ne se fera pas non plus en un jour”, a conclu Raihei Ansquer.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 12 Novembre 2026 à 15:07 | Lu 719 fois



