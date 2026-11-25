

La présence de requins pousse Punaauia à interdire la baignade

Tahiti, le 25 novembre 2026 - La municipalité de Punaauia interdit “jusqu'à nouvel ordre” la baignade et l’ensemble des activités nautiques (plongée, paddle, etc.) dans le secteur compris entre la pointe Tata’a (limite communale avec Faa’a) et Taapuna.



Cette décision vise à prévenir tout risque d’accident dans l’attente d'une meilleure évaluation de la situation. Les usagers sont invités à respecter strictement cette interdiction et à ne prendre aucun risque.



En lien avec la gendarmerie nautique, les services municipaux prennent actuellement contact avec la Direction de l'environnement (Diren), l’observatoire des requins de Polynésie française et l’IREMP afin d'évaluer la situation et le risque potentiel que présente cette situation, annonce un communiqué transmis par la mairie mercredi, constatant que “plusieurs squales, appartenant à différentes espèces et présentant un comportement agité, ont de nouveau été observés dans la baie”.





le Mercredi 25 Novembre 2026 à 17:00 | Lu 83 fois



