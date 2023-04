La journée électorale est ouverte

Tahiti, le 30 avril 2023 - Les bureaux de vote ont ouvert dimanche depuis 8 heures pour le second tour des élections territoriales. Premiers résultats à partir de 20 heures en soirée.



Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8 heures pour le second tour des élections territoriales sur l'ensemble de la Polynésie française. La majorité des 261 bureaux des 48 communes fermeront à 18 heures ce dimanche à quelques quinze exceptions près. Neuf communes ferment leurs bureaux à 19 heures : Mahina, Paea, Papeete, Punaauia, Taputapuātea, Uturoa, Rurutu, Ua Pou et Rikitea .

Trois communes ferment leurs bureaux à 20 heures : Faa'a, Taiarapu-Est et Bora Bora.

