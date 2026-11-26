

La greffe rénale à nouveau possible au Fenua

Tahiti, le 26 novembre 2026 – Le Centre hospitalier de la Polynésie française est de nouveau opérationnel pour effectuer des opérations de greffe rénale. Ces interventions avaient été suspendues en décembre 2025.



Cette reprise bénéficiera en premier lieu à la centaine de patients aujourd'hui inscrits sur la liste d'attente. Elle est l'aboutissement de onze mois de travail conduit par le ministère de la Santé, en lien avec le CHPF, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) et l'Agence de la biomédecine.



Suspendue depuis le 11 décembre 2025 en raison principalement d’un manque de personnel soignant, l’activité de greffe rénale connaissait également une diminution du nombre de donneurs depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Pendant cette période, les patients les plus urgents devaient être transférés en France hexagonale pour être greffés, loin de leurs familles.



Seul établissement à pratiquer la greffe rénale en Polynésie française, le CHPF occupe une place centrale dans la prise en charge de l'insuffisance rénale. Selon le rapport 2025 de la Chambre territoriale des comptes, 688 patients étaient traités par dialyse en 2024, contre 660 en 2020. Le centre lourd de dialyse du CHPF suit aujourd'hui 162 patients.



Plusieurs mesures ont été engagées pour permettre une reprise durable des interventions de greffe rénale. Les effectifs ont été renforcés. Le service de néphrologie compte désormais neuf néphrologues formés, avec un objectif de douze à l’horizon 2027.



Un personnel soignant renforcé



L'organisation de la néphrologie a aussi été revue, en partenariat avec la CPS, avec la réorientation de certains patients vers les opérateurs extérieurs (Isis, Apair-Apurad). Les soignants du CHPF disposent ainsi de davantage de temps pour réaliser les greffes et suivre les patients greffés.



Une mission d'experts de l'Agence de la biomédecine, établissement public de l'État, s'est par ailleurs rendue en Polynésie française en septembre 2026. Elle a permis d'actualiser les compétences des équipes médicales et paramédicales.



Le suivi des patients doit encore être consolidé. Le registre du Réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) permet de suivre l'évolution de la maladie rénale chronique et le parcours des patients. Faute de personnel dédié, il n'a pas pu être régulièrement renseigné ces dernières années. Un poste d'assistant de recherche clinique a été demandé au projet de budget 2027 pour assurer cette mission. Un soutien financier de l'État sera également sollicité. Un avenant à la convention signée en 2013 entre le Pays et l'Agence de la biomédecine est en cours de finalisation pour encadrer l'accès à ce registre.



Depuis le lancement du programme en 2013, 174 greffes rénales ont été réalisées en Polynésie française. Parmi elles, 139 l'ont été à partir de donneurs décédés et 35 à partir de donneurs vivants. Le CHPF se fixe pour objectif de réaliser entre 15 et 20 greffes en 2027, contre 10 à 15 par an avant la suspension.



Ces greffes dépendent toutefois de la disponibilité des greffons. La reprise de l'activité est donc l'occasion de rappeler l'importance du don d'organes, en lien avec l'association Un Don de Vie. Le don d'organes reste un choix personnel. Il peut permettre à des patients aujourd'hui dépendants de la dialyse de retrouver une vie plus normale.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 26 Novembre 2026 à 13:50 | Lu 386 fois



