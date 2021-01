La future stratégie du tourisme se précise

Tahiti, le 20 janvier 2021 - La commission de cadrage s'est réunie vendredi et lundi afin de dresser la nouvelle feuille de route du secteur touristique de la Polynésie sur les cinq années à venir.



La commission de cadrage a réuni vendredi et lundi 30 personnalités représentant l'industrie touristique polynésienne et le secteur public. Co-présidée par Nicole Bouteau, ministre du Tourisme et Warren Dexter, garant médiateur de ces travaux, cette première rencontre portait sur le lancement des travaux de la phase 3 relative à la rédaction finale de la stratégie 2021-2025 du tourisme dénommée Fari’ira’a Manihini 2025.



Une stratégie qui s'appuie aussi sur des études complémentaires comme la stratégie touristique de Bora Bora, les études menées avec les enseignants chercheurs et étudiants de l'UPF et par le Centre d'Étude sur le Tourisme Océanie - Pacifique (CETOP).

67 chantiers sur des thématiques diverses et variées (environnement, accueil, plaisance, marketing…) ont été créés à l'occasion des travaux d'élaboration de FM25 avec pour finalité des préconisations soumises à la validation de la commission de cadrage.



En amont de la validation de ces préconisations, la commission de cadrage a été appelée à se prononcer sur la trame et le périmètre du document stratégique final avec des enjeux liés à la diversification et le développement du type d’offres touristiques, la diversification de la provenance des flux touristiques, l’engagement pour un tourisme durable et la création d’emplois pérennes y compris dans les archipels.



La commission a retenu les axes prioritaires suivants comme base de la future stratégie du tourisme : "développer un tourisme durable et l'éco-tourisme", "renforcer la diversité d’expériences et de l’offre touristique", "structurer les filières", "développer les infrastructures et équipements touristiques", "Valoriser la destination".



Les travaux de consolidation par les équipes projets devront continuer les prochaines semaines afin de pouvoir présenter à la validation du gouvernement, en février 2021, la nouvelle feuille de route du secteur touristique de la Polynésie française sur les cinq années à venir.